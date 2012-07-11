ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Україну очікує нова торгова війна з Митним союзом», в якому пише: в Києві не виключають, що до кінця місяця почнеться новий період торгових воєн, але не в форматі двосторонніх суперечок, а у вигляді протистояння України з Митним союзом...

http://delo.ua/ukraine/ukrainu-ozhidaet-novaja-torgovaja-vojna-s-tamozhennym-sojuzom-180964/

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Також «Діло» публікує матеріал «Підсумки роботи Ради: Парламент як представницький орган фактично знищений», в якому пише: експерти визнають - закрита днями 10-та сесія Верховної Ради України стала однією з найбільш неефективних з точки зору законодавчої діяльності...

http://delo.ua/ukraine/itogi-raboty-rady-parlament-kak-predstavitelskij-organ-faktiche-180960/

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«Діло» в матеріалі «Мінінфраструктури не поспішає передавати Києву річкові причали» пише: влада Києва оформила всі документи для передачі річкових причалів, які зараз знаходяться на балансі Мінінфраструктури. Але міністерство має намір передати причали по всій Україні одночасно, а інші міста поки не готові прийняти їх на свій баланс...

http://delo.ua/ukraine/mininfrastruktury-ne-speshit-peredavat-kievu-rechnye-prichaly-180956/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Відносини перейшли в русло» пише: завтра в Ялті після дворічної перерви відбудеться засідання українсько-російської міждержавної комісії. За підсумками засідання планується підписати більше десяти документів, головним з яких стане договір про розмежування Азово-Керченської акваторії. Питання, пов'язані з поставками газу до України, залишаться невирішеними; домовленість з ключових проблем перебування Чорноморського флоту РФ в Україні також не буде досягнута, стверджують джерела...

http://www.kommersant.ua/doc/1978150

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Ан-158 розправив крила» пише: авіасалон Farnborough-2012 приніс Україні першого в історії Ан-158 реального покупця. Російська лізингова компанія "Ільюшин Фінанс Ко" підписала угоду з панамської South American Aircraft Leasing на поставку 15 літаків Ан-158 і Ан-148 київської і воронезького складання. Сума контракту оцінюється в $ 420 млн.

http://www.kommersant.ua/doc/1978101

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Видання «Сьогодні» у публікації «Українці розслабилися і понесли гроші в банки» пише: банкіри почали активно боротися за клієнтів з депозитами...

http://www.segodnya.ua/news/14408004.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Іноземні бізнесмени тікають з України» пише: інвестиційний клімат гірший тільки в Африці, кажуть фахівці...

http://www.segodnya.ua/news/14408007.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Порти «відчалять» до ФПГ» пише: українські порти будуть жити за новими правилами, у яких є маса як противників, так і прихильників. Одні стверджують, що держмонополії тепер приберуть до рук недобросовісні люди, які будуть збагачуватися за рахунок розвалу галузі. Інші вважають, що виписані правила допоможуть припинити відвертий дерибан в портовій сфері...

http://economics.unian.net/ukr/detail/133384

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Закордонні клієнти «Газпрому» чекають знижок» пише: знижок від «Газпрому» досі чекають вісім європейських споживачів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2270614/vosem_lyubitelej_skidok

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Також «Ведомости» у публікації «Протести інтернет-компаній не завадять прийняти закон про цензуру в мережі» пишуть: протести інтернет-спільноти не завадять депутатам прийняти законопроект, що вводить в рунеті реєстр сайтів із забороненою для дітей інформацією. Є, правда, відомості, що цей закон до набуття чинності поправлять ще раз - у вересні...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2270615/zakon_primut_dvazhdy

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Видання «Известия» в публікації «Уряд зекономить на житлі та дорогах» пише: в «лист очікування» бюджетних грошей потрапила траса Москва-Санкт-Петербург та об'єкти до чемпіонату світу з футболу...

http://izvestia.ru/news/529934

(УНІАН)