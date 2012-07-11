Азаров: Стратегічна співпраця з РФ залишається пріоритетом

Стратегічна співпраця з Російською Федерацією була і залишається пріоритетом зовнішньоекономічної політики уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час засідання Кабінету міністрів України.

«Стратегічна співпраця з Росією була і залишається одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики нашого уряду. Наша співпраця стає ширшою і максимально конкретнішою», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що поглиблюється співпраця між Україною і Росією у галузі енергетики, зокрема атомній, судно- і авіабудуванні, у галузі освоєння космосу.

«Сьогоднішній день диктує нові умови. Нашу співпрацю необхідно істотно поглиблювати і активізувати. Треба реально і системно наповнювати її у сфері економіки, бізнесу і політики. Цього чекають від нас, насамперед, працівники промислових підприємств, заводів і виробництв в Україні, для яких взаємовигідна співпраця з РФ не просто якесь гасло, а життя. Упевнений, що і Україні, і Росії це під силу», - сказав М.Азаров.

Він відзначив наявний позитивний досвід співпраці України і Росії, особисту увагу президентів обох країн до питання розвитку співпраці і спільне бажання громадян України і Росії працювати разом «пліч-о-пліч», у тісній співпраці і на чесних партнерських позиціях.