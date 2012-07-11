Українські виробники кормів для домашніх тварин виходять на найбільші світові ринки

Ринку кормів для собак, кішок та інших домашніх вихованців криза - не перешкода. Попит на таку продукцію у всьому світі продовжує зростати. І щорічно приріст продажів кормів для тварин у багатьох країнах досягає 7-10%, ще більше - на деяких азіатських ринках.

Зростає попит у світі і на українську продукцію для домашніх тварин. Зараз вже кожна десята тонна кормів експортується за межі країни. За останні три роки обсяги експорту зросли більш ніж в три рази. Причому, з кожним роком темпи росту тільки збільшуються. Якщо в 2009 році приріст, за даними офіційної статистики, склав 20%, то в 2010-му - вже 66%, а за підсумками 2011-го - всі 90% (досягши показника в 1,9 тис. т за рік). Багато в чому таке зростання забезпечується поставками за кордон продукції компанії «Кормотех», яка налагодила випуск на своїх заводах найбільш затребуваних на світовому ринку різновидів кормів для котів і собак.

Наприклад, чотири місяці тому був запущений завод з виробництва вологих кормів у вигляді соше, попит на який, як стверджує Ростислав Вовк - директор компанії «Кормотех» (виробник кормів ТМ «Мяу», «Гав» і «Клуб 4 лапи»), зараз і на європейських, і на азіатських ринках помітно перевищує пропозицію. Зростання експорту українських паучів до Росії в останні місяці - тому підтвердження. До речі, за оцінками фахівців «Кормотех», найдинамічніше зростає нині попит на готові корми саме на азійських ринках, тому останні вважаються найпривабливішими для виробників.

Розширюється і географія поставок кормів для тварин, вироблених в Україні. Сьогодні це такі країни як Росія, Білорусь, Угорщина, Молдова, Казахстан, Азербайджан. Але найближчим часом даний список може суттєво розширитися. Представники «Кормотех» продуктивно попрацювали в травні місяці нинішнього року на найбільшому міжнародному форумі зооіндустрії - 32-й міжнародній виставці InterZoo в Нюрнберзі (Німеччина) - і вже планують налагодити поставки кормів до Туреччини, Румунії та Польщі, ринки яких, за оцінками Euromonitor International, входять до ТОП-10 найбільш швидкозростаючих у світі. Велися переговори про співпрацю також з компаніями з США, Франції, Німеччини та Канади - яскравих представників першої десятки найбільших у світі ринків кормів для домашніх тварин. Крім того, з'явилася можливість експорту продукції ще й до Чехії, Словаччини, в Балтійські країни. «Теми переговорів були різні, - розповідає Ростислав Вовк, - від співробітництва з дистрибуції до розміщення замовлень на виробництво продукції. Це були великі компанії, які активно розвивають дистрибуцію в своїх країнах і шукають нові ринки збуту».

У майбутньому, за оцінками експертів, обсяги і асортимент поставок зоохарчування з України за кордон будуть тільки зростати. «Участь у виставці InterZoo і досягнуті там домовленості дозволяють говорити про подальше зростання нашого експорту із збереженням динаміки останніх років», - заявляє Ростислав Вовк.