Янукович: економіка України демонструє тенденцію до стабільного зростання

Президент України Віктор Янукович стверджує, що українська економіка третій рік поспіль демонструє тенденцію до стабільного зростання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час неформальної зустрічі за чаєм з представниками Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії. Розмова відбулася в Юсупівському палаці у Криму.

За словами В.Януковича, попри складну економічну ситуацію у світі, «нам вдається підтримувати економічну стабільність».

Президент зазначив, що третій рік поспіль спостерігається зростання національної економіки: у 2010 році цей показник становив 4,2%, у 2011-му - 5,3%. «Цього року поки що маємо зростання трохи більше 2%, але динаміка зростання зберігається і вона носить стабільний характер», - сказав В.Янукович.

Також він підкреслив, що буде активно продовжуватися реалізація реформ, спрямованих на покращення соціально-економічної ситуації в Україні.

Він нагадав, що у 2010 році українська влада оголосила про початок реалізації «амбітної програми» модернізації та економічних реформ, яка тісно пов’язана також із реформуванням соціальної сфери. «Я готовий визнати, що зміни йдуть не так швидко, як хотілося б, і ми розуміємо, що для цього є різні суб’єктивні фактори, але загалом динаміка позитивна», - зазначив В.Янукович. «Немає жодних сумнівів, що ми ці реформи будемо продовжувати і далі їх поглиблювати», - додав Президент.

За його словами, саме реформування різних галузей життєдіяльності країни створило реальну можливість для поліпшення економічної ситуації в Україні, а на його основі - початку соціальних перетворень.

***Клуб головних редакторів було створено 2011 року в Астані (Казахстан) на Форумі європейських та азійських медіа, в якому взяли участь понад 250 керівників провідних ЗМІ країн СНД, Балтії та Грузії. Головним завданням Клубу є організація зустрічей керівників мас-медіа з керівництвом країн СНД, Балтії та Грузії для глибшого розуміння журналістами політичних, економічних та соціальних процесів регіону та їх об’єктивного висвітлення у ЗМІ.

У лютому 2012 року Клуб провів у Києві свою першу сесію, під час якої відбулися зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим та колишнім Президентом України Леонідом Кучмою.