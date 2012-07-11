ТОП-10 (11 липня)

В Україні грошова маса в червні зросла на 1,1%, монетарна база - на 2,6%

Нацбанк пішов на рекорд рефінансування банків

Мінагропрод знову знизив прогноз експорту зерна з України

"Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за червневий газ

НБУ в червні поповнив свій портфель ОВДП на 5 млрд грн. З початку року - на 9,7 млрд грн

Інспектори Митного союзу почали аудит Держветфітослужби України

Кабмін схвалив підписання угоди про паралельну роботу енергосистем України та РФ

Україна зацікавлена у створенні газотранспортного консорціуму, заявляє Янукович

Україна зацікавлена в пошуках механізмів співпраці з Митним союзом - Янукович

Росія стане повноправним членом СОТ 9 серпня

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В Україні грошова маса в червні зросла на 1,1%, монетарна база - на 2,6%

В Україні грошова маса в червні зросла на 1,1% (з початку року - на 3,4%) - до 708,9 млрд грн, монетарна база збільшилася на 2,6% (з початку року - на 1,4%) - до 243,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 1,2% (з початку року - на 3,4%) - до 505,9 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб збільшилися на 0,3% (з початку року - скоротилися на 8,2%), депозити фізичних осіб зросли на 1,6% (з початку року - на 10,3%). При цьому регулятор відмовився від практики надання номінальних даних про залишки на депозитних рахунках.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,4% (з початку року - на 0,1%) - до 793,9 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 2,9% (з початку року - на 4%) - до 200,4 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець червня становив 18,5 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,6 млрд грн, з яких на окремий рахунок в Національному банку України було перераховано 5,3 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець червня становив 5,7 млрд грн.

У червні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 62 млн. грн (з початку року - 16,3 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 9,8 млрд грн (з початку року - 26,95 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Нацбанк пішов на рекорд рефінансування банків

Сума наданого Національним банком України (НБУ) рефінансування комерційним банкам у січні-червні 2012 року склала 26,95 млрд грн, тоді як обсяг рефінансування за весь 2011 рік був на рівні 28,8 млрд грн, тобто 94%.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією Нацбанку, зокрема в червні було надано рефінансування на 9,8 млрд грн. При цьому, кредити овернайт склали 2,378 млрд грн, кредити за результатами тендеру на термін до 90 днів – 550 млн грн, операції прямого репо – 6,870 млрд грн.

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Мінагропрод знову знизив прогноз експорту зерна з України

Міністерство аграрної політики і продовольства знизило прогноз експорту зерна з України в 2012-2013 маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013 р.) до 20 млн. тонн проти раніше очікуваних 23 млн. тонн.

Про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, відповідаючи на питання журналістів.

«Ми поки що тримаємо (прогноз експорту зернових з України в поточному сезоні – УНІАН) на 20 (млн. тонн – УНІАН), більше не вивезуть за потужністю, а вивезуть - будемо раді. Обмежувати не будемо», - сказав міністр.

Він повідомив, що відомство зберігає прогноз виробництва зернових у поточному сезоні в обсягу 45-47 млн. тонн. Міністр зазначив, що вирощеного зерно буде достатньо і для забезпечення внутрішнього ринку, і для експорту, і що уряд на сьогоднішній день не бачить підстав для обмеження пересування зерна у межах країни або на експорт. При цьому М.Присяжнюк відзначив, що в резервах Аграрного фонду є 2 млн. тонн зерна.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод прогнозував експорт зерна з України в сезоні 2012-2013 рр. в обсягу 26 млн. тонн, потім знизив свою оцінку до 23 млн. тонн.

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"Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за червневий газ

НАК «Нафтогаз України» розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставки газу, які було здійснено в червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Так, в плановому порядку», - сказав він, відповідаючи на питання, чи проведено розрахунок.

При цьому Ю.Бойко не уточнив суму платежу.

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НБУ в червні поповнив свій портфель ОВДП на 5 млрд грн. З початку року - на 9,7 млрд грн

Національний банк України (НБУ) в червні поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 5 млрд грн (з початку року - на 9,7 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку протягом червня не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування в червні НБУ придбав ОВДП на 50 млн грн (з початку року - 1,6 млрд грн), продав на 0,6 млрд грн (з початку року - на 1,9 млрд грн).

У червні на первинних аукціонах ОВДП розміщувалися, номіновані як у національній, так і в іноземній валютах. За результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло коштів у національній валюті на суму 5,7 млрд грн (з початку року надходження склали 22,9 млрд грн). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, склали 0,9 млрд дол (з початку року до бюджету залучено 2,1 млрд дол), та 40,2 млн євро (з початку року 316,6 млн євро).

Також в поточному році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 № 139 на загальну суму 6 млрд грн з прибутковістю 9,45-9,95% річних.

Платежі з погашення та виплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за січень-червень склав 26,7 млрд грн, в тому числі основний борг - 18,4 млрд грн, виплата доходу - 8,2 млрд грн.

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Інспектори Митного союзу почали аудит Держветфітослужби України

Фахівці ветеринарної медицини Росії, Казахстану і Білорусі вчора почали вивчення ефективності інспекційної системи Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держветфітослужби.

Вісімнадцять інспекторів розділилися на чотири групи, які вже почали аудит вітчизняних підприємств і відділень ветслужби у регіонах.

Вчора у Києві відбулася зустріч голови Держветфітослужби Володимира Горжеєва з інспекторами, а також відвідини випробувального центру Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи.

Сьогодні фахівці ветеринарної медицини країн Митного союзу відвідали ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат».

Зараз перша група інспекторів вирушила в Херсонську область, друга – у Донецьку, третя – у Житомирську, четверта – в Одеську.

У планах аудиторів – відвідати ще 10 областей, а також АР Крим. Підбиття підсумків аудиту відбудеться 20 липня у Києві.

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Кабмін схвалив підписання угоди про паралельну роботу енергосистем України та РФ

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження «Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заходи щодо паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України і єдиної енергетичної системи Російської Федерації».

Про це повідомив журналістам після засідання Кабінету міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Так, схвалили», - сказав міністр.

Водночас, відповідаючи на питання журналістів, чи може ця угода бути підписана найближчим часом, зокрема під час завтрашньої зустрічі президентів України і Росії, Ю.Бойко сказав: «якщо російські колеги будуть готові, то з нашого боку процедуру завершено. Вона працює у нас на основі роботи суб'єктів господарювання».

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Україна зацікавлена у створенні газотранспортного консорціуму, заявляє Янукович

Україна сьогодні зацікавлена у створенні газотранспортного консорціуму.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії й Грузії, повідомляється на сайті Президента України.

«Сьогодні ми продовжуємо працювати над створенням газотранспортного консорціуму», - сказав В.Янукович.

При цьому він наголосив, що українська сторона виходитиме з того, що «газотранспортну систему треба зберегти і забезпечити її ефективну роботу». «У цьому зацікавлені і Росія, і Україна, і Європа», - переконаний В.Янукович.

Президент відзначив, що йдеться про необхідність модернізації української ГТС, збільшення її можливостей і обсягів прокачування. Разом з тим В.Янукович зазначив, що реалізація цього проекту вимагає вкладення значних коштів. «Головна мета - зберегти систему, модернізувати її, вкласти в неї гроші та забезпечити стабільну роботу», - наголосив глава держави.

Він також відзначив, що процес створення газотранспортного консорціуму має бути законним і прозорим.

Крім того, Президент зазначив, що таке важливе для держави питання потребує об'єктивної оцінки. Він повідомив, що для визначення об'єктивної вартості та технічного стану національної ГТС Україна уклала угоду із західними фахівцями, які зараз проводять відповідний аудит. «Працюють ці експерти, і попередню оцінку системи ми сподіваємося одержати в серпні. У серпні буде зрозуміла ринкова ціна цієї системи», - сказав В.Янукович.

Він також відзначив, що Україна зацікавлена в надійних, стабільних партнерах у цьому питанні. «Я переконаний, ми завтра обговорюватимемо це питання... Створення газотранспортного консорціуму, звичайно, якісно покращить відносини в газовій сфері України і Росії», - сказав глава держави.

В.Янукович наголосив, що Україна та Росія зобов’язані знайти компроміс у газовому питанні, оскільки висока ціна на газ є неприйнятною для нашої держави. Він вкотре зазначив, що Україна не може погодитися з такою високою ціною на газ.

«Ми зобов’язані знайти рішення. Думаю, ми це зробимо», - сказав В.Янукович.

За його словами, газове питання є чи не єдиним, яке має таку велику гостроту у відносинах між Україною та Росією.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня під головуванням президентів України і Російської Федерації відбудеться п'яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.

15 травня Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

«Ми чекаємо аудиту міжнародної компанії, яка зараз працює з українською ГТС і здійснює її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи – залишається», - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи.

«Бейкер Тіллі Україна» має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, в строк до 1 серпня 2012 року.

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Україна зацікавлена в пошуках механізмів співпраці з Митним союзом - Янукович

Україна зацікавлена в пошуках механізмів співпраці з Митним союзом.Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Ми ведемо постійні переговори щодо створення механізмів співпраці в Митному союзі», - сказав Президент, наголосивши, що йдеться про абсолютно нове утворення, яке щойно почало діяти - відтак для України дуже важливо побачити результати цієї роботи.

«Ми дуже прагматично підходимо до цього питання. Отримаємо результати роботи даного інтеграційного об’єднання - тоді будемо приймати рішення», - сказав він.

Водночас В.Янукович вважає актуальною взаємодію України з Митним союзом на секторальному рівні. «Робота України з Митним союзом на секторальному рівні фактично підтвердить ту ідею, про яку ми говорили, - формат «три плюс один», - зазначив він.

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Росія стане повноправним членом СОТ 9 серпня

Повноправним членом Світової організації торгівлі Росія стане 9 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно зі статутом СОТ країна автоматично стає повноправним членом цієї організації через 30 днів після ратифікації парламентом протоколу про вступ.

Нагадаємо, що Держдума РФ у вівторок, 10 липня, прийняла постанову про ратифікацію протоколу про приєднання Росії до СОТ.

Переговори про приєднання до СОТ Росія почала вести в 1995 році.

В рамках вступу до організації РФ погодилася знизити середньозважену ставку імпортних мит з 10,3% до 7,1%, зокрема на сільгосппродукцію – з 15,5% до 11,3%, на промислові товари – з 9,4% до 6,4%.

За оцінкою Світового банку, вступ до СОТ упродовж трьох років приноситиме РФ близько 3,3% ВВП на рік, а через десять років - вигода може збільшитися до 11% ВВП.

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УНІАН