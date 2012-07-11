Анонс на 12 липня

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича і Президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться п'яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії (АР Крим, м. Ялта, Лівадійський палац).

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає Виставково-інноваційний центр селекції Національної академії аграрних наук України.

* Пленарне засідання IX сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться дискусія з приводу завершення реалізації дворічного проекту «Національний Конвент України щодо ЄС", який реалізує Національний інститут стратегічних досліджень спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень у партнерстві з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики (м. Братислава), про підтримку Словацького фонду розвитку (Slovak Aid). Питання: Політичні й економічні трансформації в ЄС та Україні: виклики та можливості для співробітництва; Чотири виміри співробітництва між Україною та ЄС: підсумки діяльності робочих груп Національного Конвенту України щодо ЄС. До участі запрошені: Валерій Хорошковський - перший віце-прем'єр-міністр України; Євген Перелигін - керівник Управління з питань європейської інтеграції АП України; Петер Буріан - держсекретар МЗС Словаччини; Павол Гамжик - Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні, Валерій П'ятницький - урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції; Павло Клімкін - Посол України у Федеративній Республіці Німеччина, Олександр Чалий - Надзвичайний і Повноважний Посол України, Валерій Чалий - заст.гендиректора центру ім.О.Разумкова та інші.

* Голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова проведе зустріч з представниками малого та середнього бізнесу. Тема зустрічі: «Від фіскального органу до сервісної служби». В обговоренні візьмуть участь представники підприємницьких кіл Києва.

* Відбудеться прес-конференція президента Української зернової асоціації Володимира Клименка на тему: "Зерновий ринок України. Підсумки 2011/2012 маркетингового року. Проблеми та шляхи вирішення".

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Чи забезпечують роботодавці належні умови праці під час спеки?». Учасники: заст.головного державного санітарного лікаря м. Києва Юлій Жигалов та начальник управління організації держнагляду Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Микола Радіонов.

* Інформагентство ГолосUA проведе прес-конференцію на тему: «Яким буде майбутній урожай?". Учасники: Леонід Сухомлин - начальник відділу зернових та технічних культур Департаменту землеробства МінАПК, Тетяна Адаменко - начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру; Алекс Ліссітса - Президент Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу.

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Що відбувається з гривнею?». Запрошені: Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні; Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків; Олена Береславский, провідний науковий співробітник відділу кредитно-грошових відносин Інституту економіки та прогнозування НАН України.

* Публічна дискусія на тему: "держфінанси України: наскільки серйозні ризики невиконання боргових зобов'язань і ослаблення гривні?". Організатор - ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки проекту USAID "Розвиток фінансового сектору" FINREP і тижневика "Дзеркало тижня. Україна". Учасники: Галина Пахачук, директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну України; Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Юрій Блащук, голова Наглядової ради Platinum Bank; Сергій Мамедов, глава правління АБ "Укргазбанк"; Олександр Дубихвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63