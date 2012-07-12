У Криму Янукович і Путін проведуть засідання міждержкомісії. Буде підписано ряд документів

09:23, 12 липня 2012
Різне
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У четвер, 12 липня, в Криму під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна відбудеться п’яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.

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