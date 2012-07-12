“Сі Бриз-2012”: військові кораблі вийшли в море

Сьогодні з виходом в море українських, американських, турецьких та грузинських військових кораблів розпочався другий етап українсько-американського навчання “Сі Бриз-2012”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, військові моряки різних країн світу відпрацьовуватимуть низку питань, пов’язаних із підготовкою до виконання завдань у морському та береговому компонентах.

За словами керівника навчання капітана 1-го рангу Дениса Березовського, на даний час військовослужбовці з 17 країн світу виконали низку заходів, спрямованих на удосконалення своїх професійних навичок. Також завершився процес злагодження підрозділів та екіпажів.

Офіцер звернув увагу на те, що цьогорічний “Сі Бриз”, як і попередні навчання цієї серії, має суто миротворчу тематику, а його головною метою є обмін досвідом між військовослужбовцями різних армій світу у напрямку їхньої готовності до спільних рішучих дій з підтримання безпеки на морі.

«Для української сторони участь у цьому навчанні є важливою як в сенсі підвищення професійної майстерності наших військовослужбовців, так і перспектив участі вітчизняних Збройних сил у складі багатонаціональних сил під час здійснення операцій з підтримання миру», – підкреслив Д.Березовський.

Він наголосив, що в цьому контексті в ході навчань “Сі Бриз-2012” триває інтенсивна робота. Так, за участі іноземних експертів на флагмані ВМС України фрегаті “Гетьман Сагайдачний” та великому десантному кораблі “Костянтин Ольшанський” триває перевірка всіх елементів життєдіяльності за другим рівнем самооцінки на предмет можливості спільної з кораблями НАТО участі у миротворчих операціях на морі.

Крім того, за цими ж стандартами оцінюються дії морських піхотинців ВМС України, які під час цьогорічного українсько-американського навчання “Сі Бриз-2012” виконують завдання за визначеною антитерористичною тематикою.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Одесі розпочалося двостороннє українсько-американське навчання «Сі Бриз-2012» із запрошенням представників інших країн, яке проводиться в дусі партнерства заради миру.

Навчання триватиме до 21 липня.