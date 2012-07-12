Київрада прийняла відставку Черновецького

Київрада розглянула проект рішення про дострокове припинення повноважень Київського міського голови Леоніда Черновецького і взяла до відома факт його дострокового припинення повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, підтримали рішення 110 зі 112 зареєстрованих у залі депутатів.

Також депутати доручили заступнику міського голови – секретарю Київради Галині Герезі звернутися до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення виборів столичного міського голови.

У рішенні йдеться, що з моменту дострокового припинення повноважень Л.Черновецького його повноваження як Київського міського голови тимчасово здійснюватиме Г.Герега.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Л.Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.

Частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що заступник міського голови - секретар Київради тимчасово здійснює повноваження Київського міського голови у разі звільнення голови з посади у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.