ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Що сьогодні обговорять Путін з Януковичем» пише: сьогодні відбудеться зустріч глав держав України і Росії - президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна. На думки експертів, вони обговорять Керченську протоку і можуть торкнутися теми ув’язнення Юлії Тимошенко.

http://delo.ua/world/chto-segodnja-obsudjat-putin-s-janukovichem-181053/

* * *

Також «Діло» в публікації «S&P прогнозує зниження обсягу валютних резервів НБУ» пише: міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує зниження міжнародних валютних резервів Національного банку України до 28 млрд долл у 2012 році.

http://delo.ua/ukraine/sp-prognoziruet-snizhenie-obema-valjutnyh-rezervov-nbu-181052/

* * *

«Діло» в публікації «Америка понизила свої аграрні очікування від України» пише: Мінсільгосп США скоректував свої прогнози щодо врожаю зернових в Україні. Прогноз урожаю знижено на 3,3% — до 44,3 млн. тонн, експорту — на 2,4%, до 20 млн. тонн у 2012/2013 МР.

http://delo.ua/business/amerika-snizila-svoi-agrarnye-ozhidanija-ot-ukrainy-181041/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна відкидає тінь», у якому пише: Державна податкова служба, один із найбільших адміністраторів податків у країні, підготувала проект ліберальної фіскальної реформи. Ключовим її положенням стане зниження більш ніж удвічі навантаження на фонд оплати праці і ставки ПДВ для внутрішніх виробників. Проте реалізація цих ідей може дестабілізувати систему державних фінансів, оскільки ініціативи запропоновано, сподіваючись на майже повний вихід економіки з тіні на тлі скасування абсолютно всіх податкових пільг. Експерти не підтримують різке податкове реформування.

http://www.kommersant.ua/doc/1978649

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Миколаївгазу» поставили високе зниження ціни», в якому пише: Фонд держмайна виставив на продаж перший із шести облгазів, які планують приватизувати цього року. 25% акцій "Миколаївгазу" було оцінено у 18,4 млн. грн, що, на думку експертів, мінімум у 10 разів нижче за його ринкову вартість. Підвищення ціни в ході торгів вони вважають також малоймовірним — 25% компанії належать Дмитрові Фірташу, і саме його вважають основним претендентом на держпакет. Експерти побоюються, що за аналогічним сценарієм буде продано ще п'ять облгазів, де міноритарієм також є Фірташ.

http://www.kommersant.ua/doc/1978828

* * *

Газета «Сьогодні» у матеріалі «По кабельному ТБ в Україні покажуть 32 безкоштовні цифрові канали» пише: Нацрада придумала нові правила мовлення.

http://www.segodnya.ua/news/14408670.html

* * *

Також «Сьогодні» в публікації «Ціни на кавуни побили рекорд дешевизни» пише: до серпня смугасті ягоди подорожчають, запевняють експерти.

http://www.segodnya.ua/news/14408676.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Київський ЦУМ підвищать на поверх і одягнуть у скло» пише: столичний Центральний універмаг – одна з двох будівель в ансамблі Хрещатика, що вціліли після Другої світової війни у первозданному вигляді, в найближчому майбутньому змінить свою зовнішність. Новий власник ЦУМу представив проект його реконструкції...

http://economics.unian.net/ukr/detail/133607

* * *

Також сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Урожай-2012: Чиказька біржа не дозволить Кабміну сваволити» пише: погодні умови змушують експертів робити дедалі песимістичніші прогнози врожаю-2012. Втім, одержаного зерна повинно вистачити і для внутрішніх потреб, і для експорту. Приводом обмеження експорту може стати бажання влади під вибори задобрити електорат запевненнями - "хліб не подорожчає". Зрештою, з червня українська пшениця торгується на Чиказькій біржі, що зобов’язує державу до передбачуваності "зернової" політики...

http://economics.unian.net/ukr/detail/133641

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Розміщення боргів «Газпрому» показало гігантський попит на російські папери» пише: розміщення боргів «Газпрому» показало гігантський попит на російські папери. Але скористатися ним зможуть не всі емітенти.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2275237/perepodpiska_na_rossiyu

* * *

Також «Ведомости» у публікації «Як автовиробники підтримують попит на машини» пишуть: стрімке зростання американського автомобільного ринку дозволило концернам відійти від практики великих знижок. Вони шукають інших приманок для покупців. Наприклад, GM пропонує взяти Chevrolet на пробу.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2275235/chevrolet_na_probu

* * *

Видання «Известия» у публікації «У російських парусників з'явився шанс уникнути арешту» пише: юридичний захист «Сєдова» і «Крузенштерна» за межами країни взяв на себе верховний суддя французького порту Брест.

http://izvestia.ru/news/530077

(УНІАН)