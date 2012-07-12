Україна і Євросоюз повинні прискорити процес лібералізації візового режиму - Клюєв

Україна і Євросоюз повинні прискорити процес лібералізації візового режиму, заявляє секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва, коментуючи рішення Європейської комісії рекомендувати Раді ЄС підписати зміни до відповідної угоди, парафовані раніше, він нагадав, що для продовження процесу спрощення візового режиму Україна виконала безліч вимог Європейського Союзу, зробивши велику, в тому числі й законодавчу роботу.

За його словами, проведення в Україні та Польщі Чемпіонату Європи з футболу виразно показало жителям Євросоюзу, що Україна може багато чого робити, виходячи з вищих європейських стандартів. «У тому числі ми можемо якісно взаємодіяти з європейськими сусідами у питаннях безпеки, протидії злочинності, у питаннях міграції, прикордонного та митного контролю, у розвитку туризму», - зазначив А.Клюєв.

На його думку, «подальше спрощення візового режиму сприятливо вплине не тільки на розвиток наших економік, а й на людську взаємодію наших громадян».

«Політичні емоції окремих політиків не повинні негативно впливати на співпрацю, що зачіпає інтереси мільйонів людей», - заявив А.Клюєв.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія пропонує Раді ЄС підписати зміни до Угоди про спрощення візового режиму з Україною.

Як ідеться у пропозиції Єврокомісії від 5 липня, сторони розпочали переговори про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму 6 травня 2011 року, а у лютому цього року фінальний текст документа був парафований головними переговірниками.

Так, нові зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при подачі заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких родичів громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнерам, дружинам, дітям та батькам громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідують Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідують громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Згідно з домовленостями, багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи пасажирські перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, що беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасникам міжнародних спортивних змагань, представникам громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставках та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів.