Патову ситуацію з розглядом касації Тимошенко можуть вирішити Кваснєвський і Кокс

Варшава. Голова делегації Європейського парламенту по зв’язках з Україною Павел Коваль вважає патовою ситуацію із розглядом Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ скарги на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі, яку суд не хоче розглядати без присутності засудженої.

Таку думку П.Коваль висловив кореспонденту УНІАН у Польщі, коментуючи сьогоднішнє рішення про чергове перенесення розгляду касації. Він назвав очевидним затягування справи.

"Політичні інтерпретації можуть бути різні: представники влади можуть мати свої, а опозиції - свої, але поки лікарі не дозволяють Тимошенко особисто брати участь у засіданні, це сприймається як те, що до того часу суддя не буде розглядати справу", - сказав депутат.

П.Коваль висловив сподівання, що вийти із патової ситуації допоможуть представники Європарламенту – колишній Президент Польщі Александр Кваснєвський та колишній президент Європарламенту Патрік Кокс.