Податківці перевіряють телеканал ТВі у рамках кримінальної справи – ДПСУ

Податківці перевіряють телеканал ТВі в рамках кримінальної справи.

Про це в телефонній розмов з кореспондентом УНІАН повідомив начальник прес-служби Державної податкової служби України в м. Києві Микола Ковтуненко.

За його словами, на даний момент прес-служба відомства готує офіційний прес-реліз з приводу розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно телеканалу.

«Протягом найближчого часу в мене буде інформація стосовно того, що там відбувається, або ми запросимо вас на брифінг, присвячений цьому питанню», - сказав М.Ковтуненко.

Як повідомляв УНІАН, представники телеканалу ТВі заявляють про проведення податкових перевірок на підприємстві. Так, представники ТВі заявили, що податківці блокують їх роботу і мають намір вилучити службові документи.

«Друзі! Прямо зараз на телеканал ТВі прийшли податківці, блокують роботу телеканалу, хочуть зробити виїмку всіх документів», - повідомляється на офіційній сторінці ТВі у Facebook.