ЄС не знає, що робити з Україною, заявив глава української делегації

Посол України у ФРН, глава делегації України у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію Павло Клімкін вважає, що Євросоюз не знає, що робити з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пленарному засіданні «Національний конвент України щодо ЄС».

«ЄС не знає, що робити з Україною. Я на цьому можу наголосити. Він не знав, що робити з Україною декілька років тому, не знає, що робити зараз, і не знає, що буде робити через певний період часу», - сказав П.Клімкін.

За його словами, це пов'язано із складним політичним консенсусом всередині Євросоюзу, невпевненістю щодо майбутнього і шляхів розвитку ЄС.

П.Клімкін зазначив, що ще певний час Київ перебуватиме у такій ситуації.

«Це не тільки через специфіку України, не тільки через розмір України, не тільки через Росію і геополітику, а через ЄС як такий», - вважає він.

П.Клімкін висловив сподівання, що Угода про асоціацію найближчим часом буде підписана. «Яким чином ми будемо реалізовувати цю угоду, це на сьогодні питання, яке потребує подальшої роботи. Модель європейських реформ є специфічною, і ми, підписуючи Угоду про асоціацію, ухвалюємо рішення, і воно є не тільки стратегічним, а навіть більше, ніж стратегічним», - сказав він.

За словами П.Клімкіна, в Україні є політичний консенсус щодо євроінтеграції. «Розуміння цього консенсусу значною мірою відрізняється, але, тим не менш, за базовою ментальністю ця країна є європейською, й іншого шляху, крім того, як подальша інтеграція до ЄС, незалежно від якихось міркувань доцільності чи недоцільності, у неї немає», - сказав він.

П.Клімкін вважає, що Україні необхідно знайти ефективний майданчик для євроінтеграційних дискусій.

Він назвав Угоду про асоціацію між Україною та ЄС неординарною для обох сторін. «У мене є враження, що ні в Україні, ні у ЄС досі немає чіткого усвідомлення, наскільки важливим інструментом ця угода може стати у процесі її реалізації. Цей факт сприймається, як правило, із суто політичної точки зору: є угода, вона має працювати далі»», - сказав П.Клімкін.

Він також відзначив досить суттєвий прогрес у безвізовому діалозі України з Євросоюзом.

Проте, за його словами, багато важливих проблем поки що не знято. «Це питання стосується базового чинника - довіри до нашої системи, до того, як ми функціонуємо, і до міграційних спроможностей України», - зазначив він.

На думку П.Клімкіна, сучасна криза набагато більше вплине на Євросоюз, ніж можна собі уявити. «Таким чином, через певний час ми будемо мати значною мірою інший ЄС», - сказав дипломат.