Податківці заявляють, що при вилученні документів ТВі не порушили мораторій на перевірки ЗМІ

Керівник прес-служби Державної податкової служби у м. Києві Микола Ковтуненко заявляє, що податківці не порушували мораторію на перевірку ЗМІ на час виборчої кампанії під час вилучення документів ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

За його словами М.Ковтуненка, у провадженні Слідчого управління ДПС у м. Києві перебуває кримінальна справа відносно директора телеканалу Миколи Княжицького, порушена за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Окремо він зазначив, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора підприємства М.Княжицького.

9 липня Шевченківський районний суд Києва виніс постанову на вилучення оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт».

Сьогодні ця постанова була оголошена керівництву підприємства.

На місце проведення і вилучення документації виїхало керівництво управління податкової міліції ДПС у м. Києві.

За словами М.Ковтуненка, представники підприємства не мають претензій до законності проведення виїмки.

«Стосовно мораторію щодо перевірки ЗМІ, оголошеного 25 червня головою ДПС України Олександром Клименком, повідомляю, що у план-графік перевірок на третій квартал не включено жодного ЗМІ, тобто мораторій не порушено, він діє. Слідчі дії проводяться у рамках кримінальної справи, порушеної за результатами перевірки ТВі, яка відбулась у квітні 2012 року, тобто до оголошення мораторію», - підкреслив М.Ковтуненко.