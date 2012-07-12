Путін і Янукович спілкувалися півгодини. Перед цим Президент РФ відвідав "Нічних вовків"

Ялта. Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін перед відкриттям 5-го засідання Міждержавної комісії провели зустріч у форматі «тет-а-тет», яка тривала приблизно півгодини.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 18.00 розпочалося засідання комісії.

При цьому російського лідера було представлено як «їх високість Президент Росії Володимир Путін», а В.Януковича - як «їх високість Президент України».

Засідання комісії за пропозицією В.Янкуковича розпочалося з хвилини мовчання за жертвами повені у Краснодарському краї РФ.

Як передає РІА «Новости», Президент Росії Володимир Путін розпочав свій робочий візит до України з відвідання табору байк-клубу "Нічні вовки".

Дорогою з Севастополя до Ялти глава Російської держави зробив незаплановану зупинку, щоб привітати байкерів та їх лідера Хірурга, а потім відправився на переговори з Президентом України Віктором Януковичем.

В.Путін раніше вже бував на цій базі "Нічних вовків" під Севастополем, де регулярно проводяться зльоти мотоциклістів і байк-шоу. Крім того, В.Путін відвідував такі заходи на інших майданчиках, зокрема у Новоросійську.

На під'їзді до табору В.Путіна зустрів Хірург, вони тепло обмінялися вітаннями. Лідер "Нічних вовків" запросив Президента РФ на чергове байк-шоу, яке відбудеться тут 20-21 липня.

"Якщо ви самі не зможете, може, запишете відеозвернення до хлопців, вони дуже просили", - сказав байкер.

"Обов'язково зробимо", - відповів В.Путін.