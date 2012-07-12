Янукович і Путін підписали Декларацію про зміст стратегічного партнерства

Президент України Віктор Янукович та Президент Російської Федерації Володимир Путін підписали Декларацію про зміст російсько-українського стратегічного партнерства.Як повідомляє прес-служба Президента України, у декларації зафіксовані основні цілі стратегічного партнерства між Росією і Україною: поглиблення двостороннього співробітництва; надання взаємної підтримки у проведенні соціально-економічних реформ, модернізації економіки, зміцненні правової демократичної держави та розвитку громадянського суспільства; зміцнення дружби і розвиток співробітництва між народами.

У документі також зафіксовані основні механізми реалізації стратегічного партнерства.

Йдеться про постійну взаємодію сторін - насамперед у рамках регулярних зустрічей на найвищому рівні з активним використанням механізму Українсько-Російської міждержавної комісії; спільне вирішення особливо значимих завдань у рамках відповідних багатосторонніх форматів із найважливіших загальноєвропейських і світових проблем, питань забезпечення міжнародної та регіональної безпеки, співробітництва в гуманітарній сфері та у сфері захисту прав людини.

У декларації також визначено основні сфери російсько-українського співробітництва - політична, економічна, природоохоронна, науково-технічна та культурно-гуманітарна сфери, у тому числі в галузі науки, освіти, інформації, спорту, туризму, молодіжної політики тощо, а також базові напрямки співробітництва в зазначених галузях.