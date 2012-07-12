ТОП-10 (12 липня)

В Україні іпотеку під 3% взяли 63 особи

До бюджету Києва внесено зміни

Ціни на металопродукцію можуть зрости до кінця липня

Ветспеціалісти МС проінспектують 29 українських підприємств

В Україні у І півріччі скоротився випуск автомобілів і автобусів

Мінфін восени випустить валютні казначейські зобов'язання на 200-300 млн дол.

ВДЦП проведе збори акціонерів у зв'язку зі змінами в законодавстві

Дії Казахстану проти українських кондитерів визнали дискримінаційними

Янукович і Путін підписали Декларацію про зміст стратегічного партнерства

КС дозволив депутатам відкликати голову парламенту "кнопкою"

***

В Україні іпотеку під 3% взяли 63 особи

В Україні станом на 6 липня 2012 року укладено 63 договори за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, на 6 липня 2012 року профінансовано 31 кредит на загальну суму близько 10 млн грн. З них у Києві - 16 кредитів на загальну суму 6,5 млн. грн, 6 кредитів у Сумській області на суму 880 тис. грн, 3 кредити в Автономній Республіці Крим на загальну суму 900,7 тис. грн, по 2 кредити у Полтавській і Харківській областях, по 1 кредиту у Кіровоградській і Чернігівській областях.

У програмі беруть участь 149 об'єктів, в яких пропонується для придбання 5967 квартир. У цілому по Україні 8,4 тис. громадян виявили бажання взяти участь у програмі.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк нагадав, що на компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами під 3% поточного року виділено 1 млрд грн. На цю суму планується компенсувати відсоткову ставку 30 тисячам позичальників.

Перші 30 млн грн у рамках програми було перераховано регіонам у червні, ще 70 млн грн мають бути перераховані у липні.

Крім того, за іншими програмами державної підтримки в рамках соціальних ініціатив Президента України, направлених на забезпечення житлом різних категорій громадян, на сьогодні укладено 193 договори на будівництво доступного житла на умовах оплати державою 30% його вартості і надано 139 пільгових кредитів у рамках програми молодіжного житлового кредитування. Державною іпотечною установою профінансовано надання 379 кредитів.

У цілому за всіма вказаними житловими програмами профінансовано придбання 742 квартир.

Як повідомляв УНІАН, на 14 червня п.р. в Україні було укладено близько 40 договорів на придбання житла в іпотеку під 3%. Усього у програмі виявили бажання взяти участь близько 6 тис. осіб. Для охочих придбати житло у рамках програми пропонується близько 4 тис. квартир.

***

До бюджету Києва внесено зміни

Київрада внесла зміни до бюджету столиці на поточний рік з урахуванням субвенції з державного бюджету у розмірі 3,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні сесії проголосували 88 зі 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Крім того, змінами до бюджету за рахунок перерозподілу коштів за загальним фондом збільшено видатки на міську цільову програму «Здоров’я киян» у сумі 16,4 млн грн на придбання інсулінів, витратних матеріалів для гемодіалізу та перинатального діалізу та на придбання паливно-мастильних матеріалів для швидкої і невідкладної медичної допомоги у сумі 5 млн грн.

Ще 7,5 млн грн буде виділено Оболонській районній держадміністрації для придбання магнітно-резонансного томографу для центральної районної поліклініки. Ще 4,7 млн грн піде на проведення капітального ремонту закладів охорони здоров’я – 3,7 млн грн для Київської міської клінічної лікарні №15 Подільського району та 1 млн грн для Київської міської клінічної лікарні №1.

Також Київрада виділила 10 млн грн на виплати надбавок медичним працівникам Дарницького та Дніпровського районів, які є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

Під час представлення проекту рішення заступник голови КМДА Руслан Крамаренко повідомив, що за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету також на 137 млн грн буде збільшено видатки Головного управління транспорту і зв’язку КМДА, з яких 125 млн грн будуть спрямовані на збільшення статутного фонду КП «Київський метрополітен».

Як повідомляв УНІАН, 11 липня заступник голови КМДА Р.Крамаренко повідомив, що Київ отримав з державного бюджету на погашення заборгованості за тарифами перед енерго- та водопостачальниками на 1 млрд грн більше, ніж очікував.

За словами Р.Крамаренка, місто отримало 3,4 млрд грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Так, з цих коштів 1 057,8 млн грн отримає Головне управління комунального господарства для погашення різниці в тарифах на послуги водопостачання і водовідведення та 2 335,8 млн грн – Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження для погашення різниці в тарифах на послуги теплопостачання.

***

Ціни на металопродукцію можуть зрости до кінця липня

За даними держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза», до кінця липня п.р. очікується зростання цін на металопродукцію на зовнішніх ринках. Про це 11 липня у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив начальник відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості міністерства економічного розвитку і торгівлі Юрій Деркач.

«Сьогодні ситуація на зовнішніх ринках металу дещо стабілізувалася За останній тиждень трохи зросли ціни на заготівку, арматуру, катанку. Протягом липня очікується стабілізація цін на металопродукцію в портах Чорного моря, як на довгий, так і на плоский прокат. З другої половини липня експортери поступово підвищуватимуть свої котирування», - сказав Ю.Деркач.

За його словами, активізацію ринків викличуть мусульманські країни, у яких закінчується період затишшя у будівельній галузі у зв'язку з Рамаданом.

Як відзначив Ю.Деркач, у серпні-вересні ціни на металопрокат продовжать зростання через очікуване поліпшення макроекономічної ситуації у світі в другому півріччі. Цьому сприятимуть реалізація антикризової програми у Євросоюзі в обсязі 130 млрд євро, підтримка стабільних темпів зростання у США завдяки м'якій грошово-кредитній політиці, пожвавлення у реальному секторі економіки Китаю внаслідок впровадження урядом стимулювальних заходів.

Крім того, в IV кварталі прогнозується збільшення обсягів споживання сталі у світі на 2,3 млн. тонн щодо попереднього кварталу.

За словами Ю.Деркача, такий сценарій є помірно позитивним і його здійснення можливе тільки за умови реалізації стимулювальних заходів у ЄС та Китаї.

***

Ветспеціалісти МС проінспектують 29 українських підприємств

Ветеринарні фахівці Росії, Казахстану і Білорусі з 9 по 20 липня проінспектують систему ветеринарної служби України, а також 29 українських підприємств, які займаються виробництвом молочної, м'ясної і рибної продукції. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Зокрема, аудитори мають намір відвідати випробувальний центр Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи.

Крім того, фахівці МС планують проінспектувати ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат", ТОВ "Данон Дніпро", ЗАТ "Лакталіс Миколаїв", Крижопольський філіал ТОВ "Інтер Фуд", ТОВ "Люстдорф", ПрАТ "Медобори", ВАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат", ТОВ "Тавр-Плюс", ВАТ "АПК-ІНВЕСТ", ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс".

Також у програмі їхнього візиту запланована поїздка на ТОВ "Агро-Овен", ТОВ "Молочний Дім", ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський", ТДВ "Глобинський маслозавод", ВАТ "Бель Шостка Україна", ТОВ "Перший м'ясний дім "Полісся", ВАТ "Житомирський маслозавод", ТОВ "Андрушівський маслозавод", ДП "Старокостянтинівський молочний завод", ТОВ "Білогір’я молокопродукт", ДП м'ясокомбінату "Зоря", ТОВ "Компанія "Зевс ЛТД", ВАТ "Дубномолоко", ТОВ "ОНІСС", ТОВ "Джерело", ВАТ "ВО "Одеський консервний завод", ТОВ "Дружба Народів", ВАТ "Морська перлина", ТОВ "Інтерфлот".

***

В Україні у І півріччі скоротився випуск автомобілів і автобусів

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у першому півріччі 2012 року, за оперативними даними профільної асоціації «УкрАвтоПром», скоротилося до 39 818 одиниць, що на 17,5% менше за обсяг виробництва за аналогічний період 2011 року.

Згідно з даними Асоціації автовиробників України, виробництво легкових автомобілів за цей період в умовах браку держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало на 19,6%, до 36 542 одиниць, виробництво комерційних автомобілів зросло на 23,3%, до 1 791 одиниці, а випуск автобусів зріс на 9,9%, до 1 485 одиниць.

При цьому у червні випуск легкових автомобілів знищився у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року на 31% - до 5 730 одиниць (6 741 машина у травні 2012 року), виробництво вантажних авто скоротилося на 2,8% - до 246 одиниць (253 машини у травні), а автобусів – збільшився на 32,2% - до 386 одиниць (292 у травні).

Асоціація не подає даних виробництва по компаніях-виробниках.

Раніше на поточному тижні найбільший український виробник легкових автомобілів «Запорізький автомобілебудівний завод» («ЗАЗ») повідомив про скорочення в першому півріччі 2012 року виробництва легкових автомобілів на 29% - до 20 067 одиниць.

Другий за обсягами виробництва в країні автовиробник - корпорація "Богдан" – за цей період скоротила випуск легковиків до 7 541 одиниці, що на 21,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5% у порівнянні з 2010 роком - до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% – до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% – до 3087 штук.

За п'ять перших місяців 2012 року випуск легкових автомобілів, за даними Держстату, впав у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 16,9% - до 30,8 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

***

Мінфін восени випустить валютні казначейські зобов'язання на 200-300 млн дол.

Міністерство фінансів України не виключає, що державні казначейські зобов'язання можуть бути випущені восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Департаменту державного боргу Галина Пахачук журналістам у четвер.

«Ми плануємо на осінь (випуск казначейських облігацій – УНІАН). Плануватимемо перші емісії близько 200-300 млн дол.», - сказала вона.

За її словами, облігації випускатимуться на пред'явника в документарній формі терміном звернення два роки. Пропонується встановити піврічний купонний період. Папери випускатимуться номіналом 500 дол. США. Їх реалізацію населенню планується здійснювати через мережу комерційні банків.

За словами Г.Пахачук, дохід з казначейських облігацій виплачуватиметься як у доларах США, так і в національній валюті, залежно від бажання інвестора.

При цьому вона зазначила, що порядок і умови випуску казначейських облігацій мають бути затверджені ще відповідною урядовою постановою.

На переконання представника Мінфіну, парламентські вибори, проведення яких заплановане на жовтень цього року, не вплине на хід випуску і розміщення казначейських зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті, прийнявши відповідний закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань».

Законом передбачено, що номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена в національній або іноземній валюті.

Продаж, виплата грошового доходу і погашення казначейських зобов'язань України здійснюється в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення.

***

ВДЦП проведе збори акціонерів у зв'язку зі змінами в законодавстві

Наглядова рада "Всеукраїнського депозитарію цінних паперів" (ВДЦП) найближчим часом розгляне питання, що стосується прийняття Верховною Радою Закону "Про систему депозитарного обліку цінних паперів", та ініціює скликання загальних зборів акціонерів.

Про це УНІАН повідомив голова правління ВДЦП Дмитро Чугаєвський.

"На даний момент правління готує аналітичну записку Наглядовій раді ВДЦП щодо новацій, закладених в прийнятому Законі "Про систему депозитарного обліку цінних паперів", які змінюють структуру взаємодії між учасниками фондового ринку. Ми очікуємо, що Наглядова рада найближчим часом розгляне дане питання на засіданні та ініціює скликання загальних зборів акціонерів, які приймуть рішення про стратегію і подальший розвиток ВДЦП відповідно до вимог законодавства України», - зазначив Д.Чугаєвський.

За його словами, в основу прийнятого закону закладена європейська модель функціонування депозитарної системи, хоча, в той же час, не враховані деякі моменти функціонування українського фондового ринку. Крім того, вважає Д.Чугаєвський, хоча створення центрального депозитарію та розрахункового центру є позитивним моментом для фондового ринку, він має і ряд суттєвих недоліків, на яких акцентувалась увага під час обговорення та прийняття даного документа в сесійній залі, зокрема, депутатами, юридичним управлінням Верховної Ради, потім - учасниками ринку.

"Даний закон ще не підписаний Президентом України, тому, ймовірно, він може бути відправлений на доопрацювання", - зазначив Д.Чугаєвсьий.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон "Про систему депозитарного обліку цінних паперів". Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в Україні, уніфікація принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними.

Раніше учасники фондового ринку звернулися до вищого керівництва країни з проханням не допустити прийняття даного законопроекту з поправками, які, на думку представників ринку, повинні призвести до монополізації державою ринку клірингових і розрахункових послуг.

***

Дії Казахстану проти українських кондитерів визнали дискримінаційними

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 2 липня прийняла рішення, яким встановила факт дискримінаційних і недружніх дій з боку Республіки Казахстан при ввезенні кондитерських виробів з України. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укркондпром».

Повідомляється, що комісія рекомендувала Мінекономрозвитку звернутися до Казахстану з пропозицією про розгляд і врегулювання спірної ситуації в порядку, встановленому угодою про створення зони вільної торгівлі СНД.

«Це рішення комісії може стати важливим кроком до врегулювання проблеми торгових обмежень з боку Казахстану для українських кондитерських виробів», - зазначив президент «Укркондпрому» Олександр Балдинюк.

На думку президента «Укркондпрому», визнання на державному рівні заходів Казахської сторони як недружніх і дискримінаційних, свідчить про намір України жорстко відстоювати інтереси національних виробників на зовнішніх ринках.

Він підкреслив важливість того, щоб це рішення не залишилося простою декларацією, а супроводжувалося адекватними ефективними заходами, які б спонукали Казахстан скасувати необгрунтоване рішення про закриття казахського ринку для українських кондитерів.

«Інакше дії Казахстану щодо витіснення української продукції з внутрішнього ринку сумнівними з правової точки зору методами можуть стати прикладом безкарного порушення захищених міжнародним правом інтересів України в Центральній Азії. Таким прикладом можуть скористатися інші держави регіону, на ринках яких українські товари успішно конкурують з місцевими виробниками», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня 2011 року уряд Республіки Казахстан прийняв постанову "Про запровадження захисних заходів щодо ввезення деяких видів кондитерських виробів", яким були введені захисні мита строком на 3 роки: в розмірі 30% від митної вартості, але не менше 0,27 євро за 1 кг, щодо ввезення льодяникової карамелі, тоффі, іншої карамелі та аналогічних солодощів, які не містять какао; в розмірі 49% від митної вартості, але не менше 0,8 євро за 1 кг, на ввезення інших шоколадних цукерок, і в розмірі 39% від митної вартості, але не менше 0,42 євро за 1 кг, на ввезення інших кондитерських виробів з цукру та їх замінників, виготовлених з продуктів, які замінюють цукор, і які містять какао.

Експерти заявили, що ці заходи є заборонними і мають виражений антиукраїнський характер, оскільки основними імпортерами до Казахстану кондитерської продукції є Україна і Росія, проте Російська Федерація не підпадає під дію мит.

За даними Державної митної служби України, впродовж січня-червня 2012 року, тобто через півроку з дати впровадження обмежувальних заходів, обсяги постачань українських кондитерських виробів у Республіку Казахстан впали на 70% від обсягів постачань цих виробів за аналогічний період 2011 року.

Асоціація «Укркондпром» від імені кондитерських підприємств України в березні 2012 р. зареєструвала в Мінекономрозвитку і торгівлі України заяву на проведення розслідування з метою встановлення дискримінаційних і недружніх дій з боку Казахстану стосовно українських підприємств кондитерської галузі.

Довідка УНІАН. Асоціація «Укркондпром» є галузевим об'єднанням підприємств кондитерської, крохмалопатокової і харчоконцентратної галузей промисловості. До складу асоціації входить 18 підприємств, які випускають близько 75% загального обсягу виробництва кондитерських виробів в Україні.

***

Янукович і Путін підписали Декларацію про зміст стратегічного партнерства

Президент України Віктор Янукович та Президент Російської Федерації Володимир Путін підписали Декларацію про зміст російсько-українського стратегічного партнерства.Як повідомляє прес-служба Президента України, у декларації зафіксовані основні цілі стратегічного партнерства між Росією і Україною: поглиблення двостороннього співробітництва; надання взаємної підтримки у проведенні соціально-економічних реформ, модернізації економіки, зміцненні правової демократичної держави та розвитку громадянського суспільства; зміцнення дружби і розвиток співробітництва між народами.

У документі також зафіксовані основні механізми реалізації стратегічного партнерства.

Йдеться про постійну взаємодію сторін - насамперед у рамках регулярних зустрічей на найвищому рівні з активним використанням механізму Українсько-Російської міждержавної комісії; спільне вирішення особливо значимих завдань у рамках відповідних багатосторонніх форматів із найважливіших загальноєвропейських і світових проблем, питань забезпечення міжнародної та регіональної безпеки, співробітництва в гуманітарній сфері та у сфері захисту прав людини.

У декларації також визначено основні сфери російсько-українського співробітництва - політична, економічна, природоохоронна, науково-технічна та культурно-гуманітарна сфери, у тому числі в галузі науки, освіти, інформації, спорту, туризму, молодіжної політики тощо, а також базові напрямки співробітництва в зазначених галузях.

***

КС дозволив депутатам відкликати голову парламенту "кнопкою"

Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції положення Регламенту Верховної Ради, згідно з якими голова Верховної Ради України обирається та відкликається шляхом таємного голосування бюлетенями, які мають отримати не менше як дві третини народних депутатів від їх фактичної чисельності.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС ухвалив 11 липня у справі та оголосив сьогодні за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України” (справа про обрання голови Верховної Ради України).

Цими положеннями Регламенту врегульовано процедуру обрання Верховною Радою голови ВР та відкликання його з посади.

На думку народних депутатів, положення Регламенту щодо таємного голосування шляхом подачі бюлетенів та отримання бюлетенів для таємного голосування не менше як двома третинами народних депутатів від їх фактичної чисельності не відповідають Конституції України.

КС вважає, що процедура обрання голови парламенту таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, тобто рішення ухвалюється не на пленарному засіданні ВР, суперечить положенню Конституції, відповідно до якого рішення Верховної Ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях.

Також Конституційний Суд наголосив, що, згідно з Конституцією, єдиною вимогою щодо чисельності народних депутатів, якою обумовлюється прийняття рішень повноважною Верховною Радою, є наявність визначеної Конституцією більшості депутатів від конституційного складу парламенту.

Конституційний Суд визначив, що положення Регламенту парламенту, затверджене законом «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року щодо обрання та відкликання голови ВР таємним голосуванням бюлетенями, які мають взяти не менше двох третин народних депутатів України, яке визнано неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олег Сергейчук, до цього рішення є три окремі думки суддів Конституційного Суду України.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Литвин заявляв, що не підпише мовний закон, скандально прийнятий більшістю за його відсутності 3 липня.

4 липня ВР замінила процедуру таємного голосування бюлетенями відкритим поіменним голосуванням при відкликанні й призначенні голови парламенту. Згідно з прийнятим документом, спікер обирається та звільняється з посади шляхом відкритого голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (мінімум 226 голосів).

5 липня 51 депутат від Партії регіонів попросив Конституційний Суд оцінити відповідність Конституції норм закону «Про Регламент Верховної Ради України» у частині таємного голосування при призначенні й відкликанні голови парламенту.

У свою чергу В.Литвин направив до КС листа, в якому підкреслив, що порядок та процедура обрання голови ВР є питаннями внутрішньої організації роботи парламенту, які не можуть піддаватися конституційному нормоконтролю.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН