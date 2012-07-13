Підсумком зустрічі Януковича та Путіна стало підписання низки двосторонніх документів

Україна і Росія підписали ряд двосторонніх документів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, підписано:

Міжурядову угоду про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, у яких дислокуються об’єкти Чорноморського флоту РФ на території України;

Міжурядову угоду про співробітництво у сфері авіаційного пошуку і рятування, яка дозволить здійснювати спільні дії пошуково-рятувальних сил під час виникнення авіаційних пригод у районі відповідальності однієї зі сторін;

Міжурядовий протокол про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Росії про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 21 червня 2002 року. Зміни стосуються визнання сторонами дипломів державного зразка про наукову ступінь кандидата наук і доктора наук і надання їхнім власникам права на здійснення професійної діяльності в обох державах;

Міжурядовий меморандум про співробітництво у боротьбі з тероризмом, спрямований на удосконалення нормативно-правової бази співробітництва правоохоронних органів і спецслужб у сфері протидії новим викликам і загрозам;

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Міністерством економічного розвитку Росії, у якому фіксується домовленість сторін здійснити аналіз та інвентаризацію взаємних зобов’язань з лібералізації доступу на ринки сторін з метою якнайшвидшого їхнього виконання. Сторони зобов’язуються створити спільну Комісію з вирішення чутливих питань у сфері торговельно-економічного співробітництва, яка могла б на постійній основі відстежувати ситуацію у сфері зовнішньої торгівлі між Україною і РФ, вносити пропозиції щодо оперативного врегулювання проблемних питань;

Меморандум між Міністерством енергетики і вугільної промисловості України і Державною корпорацією з атомної енергії «Росатом» про інтеграцію і співробітництво в галузі використання атомної енергії у мирних цілях. У документі зафіксована домовленість про проведення комплексу робіт із вивчення інвестиційної привабливості активів (підприємств) у галузі енергетичного машинобудування і ядерного паливного циклу, а також механізмів їхньої інтеграції на паритетній основі.

Меморандум між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України і Федеральною службою з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росії про науково-технічне співробітництво в Антарктиці, у якому фіксується домовленість про використання можливостей міжнародного співробітництва в рамках Договору про Антарктику з метою ефективної реалізації національних антарктичних програм, оптимізації людських і матеріальних ресурсів при проведенні наукових досліджень в Антарктиці тощо. Документ регламентує основні напрямки міждержавного співробітництва в цій сфері, а також базові умови взаємодії;

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державною реєстраційною службою України та Федеральною службою державної реєстрації, кадастру та картографії РФ. Документ створює умови для співробітництва між профільними відомствами сторін шляхом: обміну досвідом щодо практичного застосування централізованих інформаційних систем і баз даних у сферах державної реєстрації прав на нерухоме майно; проведення зустрічей, семінарів, консультацій, форумів і конференцій; організації навчань і стажувань для фахівців двох країн.

Документи було підписано у присутності президентів двох країн Віктора Януковича та Володимира Путіна.