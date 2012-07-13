Анонс на 13 липня

* Форум «Як уникнути будівельних афер?». Мета Форуму: запропонувати ряд механізмів для запобігання афер у будівельній галузі. Теми: «Чорні списки» несумлінних забудовників; чи у змозі сучасне законодавство захистити інвесторів; створення Антикризового комітету Конфедерації будівельників України (КБУ); Третейський суд у будівельній галузі. Учасники: Лев Парцхаладзе, голова Ради директорів КБУ, Олексій Кучеренко, голова «Спілки власників житла України»; Тетяна Монтян, правозахисник; Віктор Матчук, заст. голови Ради директорів КБУ; Геннадій Пампуха, директор ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз»; Тарас Лилік, перший заст. виконавчого директора КБУ, Олексій Гончарук, президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам», Тетяна Радіонова, ген.директор ТОВ «СК «Індиго».

* Інтернет-конференція Івана Кузовкіна, заступника голови правління з роздрібного бізнесу ПАТ "Банк Кіпру" на тему: "Кредити для малого та середнього бізнесу".

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи українсько-російських відносин: підсумки зустрічі Януковича і Путіна». Учасники: екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко; фінансовий експерт; екс-міністр економіки Віктор Суслов і директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.

* Відбудеться Другий Всеукраїнський з'їзд споживачів фінансових послуг. До Федерації споживачів фінансових послуг приєднуються більше 120 громадських організацій, професійних об'єднань учасників фінансових ринків, асоціацій кредитних спілок, об'єднань колекторського бізнесу, що охоплюють інтереси мільйонів вкладників, позичальників та інших споживачів фінансових послуг. Учасники: Юрій Полунєєв, голова Оргкомітету з`їзду, народний депутат України; Рена Назарова, автор і ведуча соціального ток-шоу «Київський форум», модератор з'їзду; Сергій Гітченко, ГО« Реформація»; Олена Добровольська, ВГО «Господарі землі»; Неллі Босієва, ГО «Спілка захисту прав вкладників»; Анатолій Соболевський, ВГО захисту прав споживачів фінансових послуг та ін.

* Відбудеться прес-конференція заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги на тему: «Підсумки та плани роботи».

* Державна інспекція техногенної безпеки проведе виїзний брифінг у Київську і Черкаську області з метою перевірки забезпечення протипожежного захисту нового врожаю. У програмі: огляд хлібних полів; зернозбиральної техніки; місць зберігання врожаю.

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