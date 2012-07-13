Нібито домовилися: Тузла відійде Україні, РФ - "право ключа" у Керченській протоці

Москва і Київ на переговорах з делімітації морського кордону попередньо домовилися, що острів Тузла відійде Україні, а Росія збереже "право ключа" проходу судів через Керченську протоку.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело у російській делегації, знайоме з ходом переговорів.

"Досягнута попередня домовленість, що у рамках делімітації кордону українській стороні - острів Тузла, Росія при цьому збереже "право ключа" проходу судів через Керченську протоку", - сказав співрозмовник агентства.