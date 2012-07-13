ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Про що домовилися Янукович і Путін у Криму» пише: президенти Росії та України підписали ряд міжнародних угод, серед яких угоди, пов'язані з надзвичайними ситуаціями, визнання дипломів кандидатів та докторів наук, лібералізація доступу на ринки... Щодо газу домовленостей досягнуто не було...

http://delo.ua/ukraine/o-chem-dogovorilis-janukovich-i-putin-v-krymu-181126/

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Також «Діло» у публікації «Укрбіржа: «Ринку потрібні нові інструменти. Наприклад, ф'ючерси на процентну ставку ОВДП» пише: перший заступник голови правління УБ Сергій Данов в інтерв'ю виданню розповів про те, які нові інструменти планують впровадити, на якому етапі перебуває процес об'єднання з біржею ПФТС, і чому клієнтські комісії на біржовому ринку можуть підвищитися...

http://delo.ua/finance/ukrbirzha-rynku-nuzhny-novye-instrumenty-naprimer-fjuchersy-na-181127/

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«Діло» у публікації «ЄС посилює екологічні вимоги до автомобілів» пише: в Європейському Союзі на легкові автомобілі з 2020 року поширяться жорсткіші екологічні норми...

http://delo.ua/auto/es-uzhestochaet-ekologicheskie-trebovanija-k-avtomobiljam-181134/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дорога повертає», в якому пише: Міністерство інфраструктури зайнялося реформуванням автомобільних доріг України. В "Укравтодору" планують забрати функції з контролю та фінансування всіх доріг, а місцевим органам влади дати можливість управляти дорогами місцевого значення. Експерти погоджуються, що нинішня система неефективна - "Укравтодор" управляє дорогами, будує їх і сам же контролює використання коштів на це...

http://www.kommersant.ua/doc/1979458

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Є куди гроші дівати», в якому пише: колишній мер Києва Леонід Черновецький вирішив повернутися в бізнес. У найближчі місяці він створить міжнародний інвестиційний фонд, основу якого складуть його власні кошти. Очікується, що $ 750 млн буде спрямовано в різні сфери - від інтернету до будівництва. Фонд також буде залучати кошти інших інвесторів, а от без репутації хорошого управлінця з їх пошуком у фонду можуть виникнути проблеми, відзначають банкіри...

http://www.kommersant.ua/doc/1979343

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «В Україні з'явиться багато пенсійних фондів» пише: клієнти зможуть вибирати між приватниками і державою...

http://www.segodnya.ua/news/14409294.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Українців будуть возити трамваї, які до цього 20 років їздили в Німеччині» пише: склади, які доглянули дніпропетровські чиновники, молодші попередньої партії на цілих 15 років...

http://www.segodnya.ua/news/14409054.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Китайський «дракон» долетів до берегів Дніпра пише: Китай, відчуваючи власну зростаючу економічну міць, протягом останніх років просуває свою нацвалюту на зовнішні ринки. Оскільки юань, як і раніше, не повністю конвертований, ставку роблять на систему обміну валютами - валютні свопи. Справа дійшла й до України...

http://economics.unian.net/ukr/detail/133711

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «У міністрів та керівників федеральних відомств з'являться персональні KPI» пише: у міністрів та керівників федеральних відомств РФ з'являться персональні оцінки ефективності - як у менеджерів у бізнесі. Керівникам митної та податкової служб доведеться пошукати баланс між зниженням навантаження на бізнес та виконанням бюджетного плану...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2279995/chinovnik_po_merke

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Також «Ведомости» у публікації «Покарання за наклеп зростуть у 1000 разів» пишуть: заклик Володимира Путіна не карати наклепників позбавленням волі обернувся зростанням штрафів до безпрецедентних 5 млн руб. і введенням нового складу - наклеп щодо суддів, присяжних, прокурорів і слідчих...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2279994/prestupnye_vyrazheniya

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Видання «Известия» в публікації «Зарплати вище 100 тис. рублів пропонують обкласти 15-відсотковим податком» пише: «Ділова Росія» хоче обміняти частину зарплати заможних росіян на зниження ПДВ, податку на прибуток і страхових внесків...

http://izvestia.ru/news/530231

(УНІАН)