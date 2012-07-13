Президент України Віктор Янукович вважає, що досвід Грузії у проведенні реформ не підходить для України.

Як повідомляє газета "Известия в Украине" (№ 128 від 13 липня), про це В.Янукович заявив під час зустрічі в Криму з Клубом головних редакторів СНД, Грузії і Балтії, відповідаючи на запитання, чи підходить Україні грузинський досвід у проведенні реформ.

"Україна – інша країна. Населення однієї лише Донецької області більше, ніж усієї Грузії. Я давно займаюся реформами. З того часу, як почав працювати керівником підприємства, пройшло 37 років. У Донецькій області досі діє розпочата мною програма розвитку регіону до 2020 року", - сказав В.Янукович.

Президент України відзначив, що переїхавши до Києва, у 2003 році створив робочу групу з реформування країни. "Нам допомагала найбільша в світі консалтингова компанія, яка в багатьох країнах опікувалася реформами, має колосальний матеріал для порівняння. Ми не зосліпу приймали їх пропозиції, ми залучали вітчизняних фахівців, науку. Ми мали відчути больові точки країни", - додав він.

За його словами, на даний час активізовано дискусії на тему реформування країни. "Ми збиралися з ученими і тиждень тому, на всю неділю закрилися. Вони і палили (я не палю), і чай-каву пили, сперечалися, як знайти формулу ефективності фінансових ресурсів у різних секторах економіки", - повідомив В.Янукович.

"Я такі дискусії постійно провожу. Успіх реформ має складові: хороший проект, тямуща команда і сприятливі умови. Одному організму хороші ліки допомагають, а інший - заганяють у могилу. Україна - це теж організм, і немає реформ, які могли б жити від нього окремо. Вони упроваджуються всередину. Незавершена реформа гірша за нерозпочату. У 2004-му ми узялися за зміни - а в 2005-му вибори, команда розбіглася. У 2006-му я став прем'єр-міністром, знову всіх зібрав, почали працювати – а в квітні Ющенко підписав указ. Виникло питання: хто реформи реалізовуватиме? Ми, звичайно, не захищені від помилок. Нам треба, щоб помилки не були фатальними", - резюмувал Президент України.