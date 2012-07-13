Україна в ОБСЄ сконцентрується на розв’язанні заморожених конфліктів - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна під час головування в Організації з безпеки і співробітництва у Європі сконцентрує свою діяльність на розв’язанні заморожених конфліктів у регіоні.

Як повідомляє газета "Известия в Украине" (№ 128 від 13 липня), про це В.Янукович заявив під час зустрічі в Криму з представниками Клубу головних редакторів СНД, Грузії і Балтії, відповідаючи на питання про завдання України на час головування в ОБСЄ у 2013 році.

"Ми вже почали приймати справи. Ми займатимемося розв’язанням заморожених конфліктів, у тому числі й проблемою Нагірного Карабаху. Офіційні переговори почнемо з січня 2013 року, працюватимемо над умовами врегулювання, шукатимемо компроміси. Мирне врегулювання – це єдиний шлях. Краще поганий мир, ніж хороша війна", - сказав В.Янукович.

Президент України вважає корисним для ОБСЄ досвід України у врегулюванні конфлікту між Молдовою і Придністров'ям. "Україна достатньо успішно проводить роботу і з Молдовою, і з Придністров'ям. Коли там закінчилася виборча кампанія, конструктиву стало більше, і з'явилася надія", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, Україна з січня 2013 року головуватиме в ОБСЄ.

Парламентська Асамблея ОБСЄ на своїй щорічній сесії в Монако "ОБСЄ: Регіон змін" 9 липня ухвалила політичну декларацію, в якій Україні був присвячений окремий розділ.

Зокрема, ПА ОБСЄ закликала Україну звільнити всіх політичних в’язнів. "Парламентська асамблея ОБСЄ знову підтверджує, що в регіоні ОБСЄ не повинно бути політичних в’язнів, і закликає Україну звільнити усіх політичних в’язнів", - йдеться у Монакській декларації.

Крім того, ПА ОБСЄ настійно закликала Україну вирішити питання верховенства закону, прав людини і демократії відповідно до прийнятих нею в рамках ОБСЄ зобов'язань у сфері людського виміру до початку свого головування в ОБСЄ у 2013 році.

Основним автором розділу Монакської декларації по Україні став італійський депутат Маттео Мекаччі.