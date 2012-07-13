Підписання важливих документів підтверджує стратегічне партнерство України та РФ - Клюєв

Підписання низки важливих українсько-російських документів, зокрема, спільної заяви президентів двох країн про делімітацію морського простору в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, підтверджує стратегічний статус партнерства України та Росії.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв щодо результатів п'ятого засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії, яке відбулось 12 липня у Ялті під головуванням президентів обох країн.

За його словами, делімітація морського кордону є стратегічно важливим питанням для України, приємно усвідомлювати, що «ми практично впритул підійшли до завершення цього процесу».

А.Клюєв підкреслив, що це яскравий приклад відповідального підходу, націленого на результат. «За наявності багатьох невирішених питань, ми зобов'язані конструктивно, нехай повільно, але впевнено просуватися вперед на благо обох держав. Адже йдеться не просто про кордон - ми повинні ефективно співпрацювати як для активізації судноплавства, так і для початку розробки корисних копалин на шельфі. Об'єднання зусиль у стратегічній перспективі завжди дає більш значущі результати для обох сторін, ніж спроби діяти самостійно», - заявив секретар РНБО.

За його словами, Декларація про зміст українсько-російського партнерства не просто формалізує його рамки і механізми, важливіші пріоритети, закладені у цьому документі. «Особливо хочу звернути увагу на те, що однією з цілей стратегічного партнерства визначена взаємна підтримка двох країн у проведенні соціально-економічних реформ і модернізації економіки. Стратегічно помилково думати, що можна виграти за рахунок партнера. Політики і в Україні, і в Росії повинні розуміти, що обом народам вигідно мати економічно потужного і успішного сусіда», - заявив А.Клюєв.

Секретар РНБО вважає не менш важливими й інші документи, підписані за підсумками п'ятого засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії, зокрема, про спільну паралельну роботу енергосистем двох країн, про співробітництво у галузі атомної енергетики, про науково-технічне співробітництво в Антарктиці, про взаємодію в сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

А.Клюєв висловив сподівання на подальшу активізацію українсько-російського двостороннього співробітництва, особливо у сфері економіки.