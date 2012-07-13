ТОП-10 (13 липня)

Підсумком зустрічі Януковича та Путіна стало підписання низки двосторонніх документів

Нібито домовилися: Тузла відійде Україні, РФ - "право ключа" у Керченській протоці

Fitch підтвердило рейтинги «Ощадбанку» й «Укрексімбанку» на рівні «В»

Мінфін прогнозує збільшення держборгу України до 391,4 млрд грн

Конфедерація будівельників України планує створити «чорний список» забудовників

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України зросло на 16%

НКРЗІ схвалила Правила діяльності для провайдерів Інтернету

Четверту лінію Київського метро виявили бажання будувати шість компаній

Кіпрська Trotio Holdings сконцентрувала 50% УГМК

Навіщо Мінфіну 1 млрд дол. зовнішніх позик у III кварталі – думка експерта

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Підсумком зустрічі Януковича та Путіна стало підписання низки двосторонніх документів

Україна і Росія підписали ряд двосторонніх документів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, підписано:

Міжурядову угоду про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, у яких дислокуються об’єкти Чорноморського флоту РФ на території України;

Міжурядову угоду про співробітництво у сфері авіаційного пошуку і рятування, яка дозволить здійснювати спільні дії пошуково-рятувальних сил під час виникнення авіаційних пригод у районі відповідальності однієї зі сторін;

Міжурядовий протокол про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Росії про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 21 червня 2002 року. Зміни стосуються визнання сторонами дипломів державного зразка про наукову ступінь кандидата наук і доктора наук і надання їхнім власникам права на здійснення професійної діяльності в обох державах;

Міжурядовий меморандум про співробітництво у боротьбі з тероризмом, спрямований на удосконалення нормативно-правової бази співробітництва правоохоронних органів і спецслужб у сфері протидії новим викликам і загрозам;

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Міністерством економічного розвитку Росії, у якому фіксується домовленість сторін здійснити аналіз та інвентаризацію взаємних зобов’язань з лібералізації доступу на ринки сторін з метою якнайшвидшого їхнього виконання. Сторони зобов’язуються створити спільну Комісію з вирішення чутливих питань у сфері торговельно-економічного співробітництва, яка могла б на постійній основі відстежувати ситуацію у сфері зовнішньої торгівлі між Україною і РФ, вносити пропозиції щодо оперативного врегулювання проблемних питань;

Меморандум між Міністерством енергетики і вугільної промисловості України і Державною корпорацією з атомної енергії «Росатом» про інтеграцію і співробітництво в галузі використання атомної енергії у мирних цілях. У документі зафіксована домовленість про проведення комплексу робіт із вивчення інвестиційної привабливості активів (підприємств) у галузі енергетичного машинобудування і ядерного паливного циклу, а також механізмів їхньої інтеграції на паритетній основі.

Меморандум між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України і Федеральною службою з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росії про науково-технічне співробітництво в Антарктиці, у якому фіксується домовленість про використання можливостей міжнародного співробітництва в рамках Договору про Антарктику з метою ефективної реалізації національних антарктичних програм, оптимізації людських і матеріальних ресурсів при проведенні наукових досліджень в Антарктиці тощо. Документ регламентує основні напрямки міждержавного співробітництва в цій сфері, а також базові умови взаємодії;

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державною реєстраційною службою України та Федеральною службою державної реєстрації, кадастру та картографії РФ. Документ створює умови для співробітництва між профільними відомствами сторін шляхом: обміну досвідом щодо практичного застосування централізованих інформаційних систем і баз даних у сферах державної реєстрації прав на нерухоме майно; проведення зустрічей, семінарів, консультацій, форумів і конференцій; організації навчань і стажувань для фахівців двох країн.

Документи було підписано у присутності президентів двох країн Віктора Януковича та Володимира Путіна.

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Нібито домовилися: Тузла відійде Україні, РФ - "право ключа" у Керченській протоці

Москва і Київ на переговорах з делімітації морського кордону попередньо домовилися, що острів Тузла відійде Україні, а Росія збереже "право ключа" проходу судів через Керченську протоку.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело у російській делегації, знайоме з ходом переговорів.

"Досягнута попередня домовленість, що у рамках делімітації кордону українській стороні - острів Тузла, Росія при цьому збереже "право ключа" проходу судів через Керченську протоку", - сказав співрозмовник агентства.

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Fitch підтвердило рейтинги «Ощадбанку» й «Укрексімбанку» на рівні «В»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за суверенним рейтингом України підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) державних «Ощадбанку» й «Укрексімбанку» на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

«Довгострокові РДЕ" Укрексімбанку" й "Ощадбанку" підкріплюються потенційною підтримкою української влади. При оцінці ймовірності підтримки, Fitch розглядає у якості позитивних факторів 100% державну власність, політичну роль і високу системну значимість банків, а також історію їх підтримки капіталом різними урядами», - йдеться у повідомленні рейтингового агентства.

При цьому Fitch зазначає, що рейтинги також беруть до уваги здатність українських властей надавати таку підтримку, оцінювану суверенним довгостроковим РДЕ «B».

Також указується, що «стабільний» прогноз щодо довгострокових РДЕ банків відображає прогноз стосовно суверенного РДЕ.

Як повідомляв УНІАН, Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Також Fitch підтвердило короткостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні «B» і рейтинг "стелі" України на рівні «B».

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«Ощадбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 41% - до 178,304 млн грн.

100% акцій банку належать державі.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

«Укрексімбанк» у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 18% - до 20,174 млн грн.

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Мінфін прогнозує збільшення держборгу України до 391,4 млрд грн

Орієнтовний показник державного боргу України на кінець III кварталу 2012 року становитиме близько 391,4 млрд грн, проти 375,4 млрд грн на 31 травня 2012 року (зростання 4%).

Про це йдеться в опублікованому на сайті Мінфіну Плані управління державним боргом на III квартал 2012 року.

За інформацією міністерства, обсяг внутрішнього державного боргу на кінець III кварталу цього року очікується на рівні - 207,7 млрд грн (182,05 млрд грн на 31 травня), або 53,1% загального обсягу держборгу, а зовнішнього - 183,7 млрд грн (193,34 млрд грн на 31 травня), або 46,9%.

Водночас повідомляється, що з урахуванням обсягів погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у IV кварталі, граничний обсяг державного боргу не перевищуватиме 416,3 млрд грн.

Обсяг державних запозичень в III кварталі, за даними Мінфіну, буде сформовано за наступною структурою: довгострокові та середньострокові боргові інструменти матимуть рівні частки - 8,0 і 8,0 млрд грн, або по 44,4% кожен. При цьому обсяг запозичень за короткостроковими інструментами становитиме - 2 млрд грн, або 11,2%.

«Вибір інструментів, за допомогою яких здійснюватиметься фінансування державного бюджету, залежатиме від ситуації, що сформувалася на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках, при цьому будуть враховані умови за вартістю платежів, погашенням і обслуговуванням таких інструментів», - зазначають в Мінфіні.

При цьому наголошується, що обсяг зовнішніх запозичень може становити 8 млрд грн або 44,4% від загальної суми запозичень за загальним фондом держбюджету України в III кварталі.

Також повідомляється, що, враховуючи фактичні платежі з погашення і обслуговування держборгу в січні-червні 2012 року, в третьому кварталі обсяг платежів з погашення державного боргу орієнтовно становитиме 17,6 млрд грн. За попередніми оцінками, рівень процентного ризику на кінець третього кварталу 2012 року становитиме: питома вага боргу з плаваючими процентними ставками в загальній сумі державного боргу — 27,7%; частка волатильних інструментів до загального обсягу боргу — 7,9%; ризик рефінансування на кінець зазначеного періоду є незначним і не перевищує 5%.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2012 року становив 481 млрд 535 млн. 842,68 тис. грн, або 60 млрд 248 млн. 463,28 тис. дол., що на 1,1% менше показника на кінець квітня 2012 року, і на 1,7% більше показника на кінець 2011 року.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.

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Конфедерація будівельників України планує створити «чорний список» забудовників

Конфедерація будівельників України (конфедерація будівельників України, КБУ) планує створити «чорний список» забудовників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник виконавчого директора Конфедерації будівельників України Тарас Лилик в ході форуму «Як уникнути будівельних афер?».

За його словами, конфедерація розробила перелік критеріїв для віднесення забудовників у «чорний» список, який не є вичерпним і буде доповнюватися.

Т.Лилик зазначив, що список буде ділитися на червону зону, куди потраплять «критичні» компанії, і сіру зону для недобросовісних учасників ринку.

Зокрема, критеріями включення забудовників у «чорний» список пропонується визначити: несвоєчасне введення об'єкта в експлуатацію, не здача компанією 20% і більше житлових об'єктів протягом 2-5 років, грубе порушення державних будівельних норм, невиплата компаніями заробітної плати протягом 6-10 місяців, будівництво об'єктів без дозвільних документів, доведені судом факти фінансових махінацій.

Передбачається, що умовами винятку забудовників із списку буде стабільна робота компанії протягом одного року, а також ліквідація причини віднесення компанії до переліку.

«Чорний» список буде реально працювати. Ми будемо дуже жорстко відстежувати і контролювати», - додав глава ради директорів Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Водночас, президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам Олексій Гончарук вважає неправильним формування «чорного» списку експертами тільки від забудовників. На його думку, для цієї мети варто створити комісію між КБУ, Асоціацією допомоги постраждалих інвесторів, Національною спілкою архітекторів, Всеукраїнським союзом виробників будівельних матеріалів і виробів.

Під час форуму також були висловлені ідеї про створення «білого» списку забудовників, рейтингу забудовників, рейтингу об'єктів житлового будівництва.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує більше 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів.

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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України зросло на 16%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2012 року становило 5,71 млрд дол., що на 15,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (4,93 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-травні 2012 р. експорт товарів з України становив 28,20 млрд дол., імпорт – 33,92 млрд дол. Порівняно з січнем-травнем 2011 року експорт збільшився на 5,8%, імпорт – на 7,4%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-травні 2011 року – 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 202 країн світу.

За даними Держстату, в січні-травні 2012 року основним торговим партнером України залишалася Російська Федерація - 26,5% від загального обсягу експорту (залізничні локомотиви, чорні метали, механічні машини) і 33,2% обсягу імпорту (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали).

Основу товарної структури українського експорту становлять чорні метали і вироби з них – 29,7% від загального обсягу експорту.

У загальному обсягу експорту товарів з України, порівняно з січнем-травнем 2011 року, збільшилася частка зернових культур – з 3,7% до 9,6%, залізничних локомотивів — 5,5% до 6,1%, механічних машин – з 4,9% до 5,3%, виробів із чорних металів – з 4,5% до 4,7%.

Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 29,3% до 25%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,4% до 6,3%, руди, шлаків і золи – з 5,5% до 5%.

Мінеральні продукти становили 33,2% обсягу імпорту товарів Україною в січні-травні 2012 року.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 7,5% до 8,7%, засобів наземного транспорту, крім залізничного – з 6,1% до 7,6%, електричних машин – з 5,6% до 6,5%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 37,5% до 31,5%, пластмас, полімерних матеріалів – з 4,1% до 3,8%, чорних металів – з 3,3% до 2,9%.

У травні 2012 року експорт товарів зменшився порівняно з квітнем 2012 року на 7,8% і становив 6,25 млрд дол., імпорт збільшився на 4,3% і становив 7,58 млрд дол. Негативне сальдо в травні 2012 р. становило 1,33 млрд дол. (за квітень 2012 р. також негативне — 1,47 млрд дол.)

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн. дол. в 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн. проти 9 млрд 337 млн. дол. і 6 млрд 311,7 млн. дол. відповідно в 2010 році.

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НКРЗІ схвалила Правила діяльності для провайдерів Інтернету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на черговому засіданні схвалила Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність із надання послуг доступу до Інтернету). Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Проект Правил був прийнятий за основу НКРЗІ 31 травня п.р. і пройшов громадське обговорення, результати якого були враховані у схвалених Правилах.

Метою ухвалення Правил є забезпечення ефективності діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають споживачам послуги доступу до Інтернету. Ухвалення цього документа є одним з етапів впровадження реєстраційного принципу у сфері телекомунікацій, який враховує досвід роботи європейських регуляторів. Як наголошується у повідомленні, ринок телекомунікацій як один із найдинамічніших сегментів економіки «потребує постійної корекції чинного регулятивного середовища, формування нових підходів до створення якнайкращих умов для розвитку конкурентного середовища».

У Правилах встановлено перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для здійснення діяльності суб'єктами господарювання під час надання таких послуг. Крім того, Правила визначають обов'язки операторів, провайдерів щодо своєчасного надання споживачам вичерпної інформації, необхідної для укладення договору, а також для надання і отримання послуг відповідно до Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг; забезпечення правильності застосування тарифів; відповідальності за збереження відомостей про юридичних і фізичних осіб, одержаних під час укладення договору, тощо.

У комісії вважають, що введення Правил сприятиме створенню відкритих, недискримінаційних і прозорих умов на ринку надання послуг доступу до Інтернету, забезпечить рівність прав і законних вимог суб'єктів господарювання і сприятиме захисту прав споживачів. Це своєю чергою допоможе ефективному функціонуванню ринку з урахуванням інтересів споживачів та операторів, провайдерів телекомунікацій.

Ухвалене Комісією рішення буде направлене на узгодження у зацікавлені державні органи.

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Четверту лінію Київського метро виявили бажання будувати шість компаній

Шість компаній міжнародного рівня подали заявки на участь у конкурсі з визначення виконавця підготовчих робіт з реалізації проекту будівництва четвертої лінії метро в Києві, тобто в напрямку житлового масиву «Вигурівщина-Троєщина».

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на голову комітету з конкурсних торгів КП «Київсистемоменеджмент» Олександра Падалко.

«На сьогоднішній день це один із найбільш актуальних проектів з будівництва метрополітену в Європі. Тому нашим завданням було залучити для участі у конкурсі такі компанії, фах яких дозволить розробити проектну документацію світового стандарту якості, яка буде зрозумілою інвесторам з різних країн світу. І нам це вдалося. Ми залучили до конкурсу лідерів ринку. Ми очікували, що будуть брати участь компанії такого рівня, але ми не очікували, що їх буде так багато», – сказав О.Падалко.

За його словами, КП «Київсистемоменеджмент» отримало заявки на участь у конкурсі від консорціуму Geci International/Systra/Arzinger, єдину заявку від компаній ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ТОВ «Кліфорд Чанс», ТОВ «Євро-Україна Консалтінг», заявку від ТОВ Ernst&Young, від Zagope – Construcoes e Engenharia, S.A., від компанії «Федеральний центр проектного фінансування» та ТОВ «KPMG-Україна».

«Цей проект можна назвати унікальним: ми отримаємо проектну документацію, що відповідатиме світовим стандартам, і модель співпраці між державою та приватним капіталом, яка дозволить ефективно використовувати наявні муніципальні та державні активи. Бюджетних коштів для рефінансування витрат інвестора використано не буде. Це перший такий досвід в Україні», – зазначив О.Падалко.

За результатами конкурсу буде підписано договір на виконання підготовчих робіт.

В КМДА нагадують, що проект будівництва четвертої лінії метрополітену був представлений інвесторам на першому Київському інвестиційному форумі. Комітет з конкурсних торгів КП «Київсистемоменеджмент» 6 липня розкрив конкурсні пропозиції, які було надіслано на конкурсні торги з визначення виконавця підготовчих робіт з реалізації цього проекту.

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Кіпрська Trotio Holdings сконцентрувала 50% УГМК

Компанія Trotio Holdings Limited (Нікосія, Кіпр) сконцентрувала 50% акцій АТ «Українська гірничо-металургійна компанія».

Про це сказано в офіційному оголошенні УГМК.

Згідно з оголошенням, пакет акцій Trotio Holdings збільшився з 47,5% акцій УГМК до 50%. Воднчоас частка акцій фізособи, що володіла 13,34% статутного капіталу УГМК, зменшилася до 0.

При цьому в оголошенні не уточнюється, як було розподілено 10,84% акцій, якими раніше володів акціонер-фізооба. В УГМК зміну у складі власників компанії не коментують.

Довідка УНІАН. АТ «Українська гірничо-металургійна компанія» (УГМК) представляє на ринку України інтереси ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ВАТ «Донецький металопрокатний завод», ВАТ «Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева», ВАТ «Дніпропетровський трубний завод».

У 2006 році компанія УГМК вийшла на зовнішньоекономічний ринок як «Міжнародна металоторговельна мережа», до якої входять мережі: УГМК (Українська гірничо-металургійна компанія, Україна), РГМК (Російська гірничо-металургійна компанія, Росія), УГМК (Універсальна гірничо-металургійна компанія, Білорусь), ТОВ «УГМК-Грузія», UGMK CE (Чехія) і АТ «ГЦБ Центросталь-Бидгощ» (Польща), виробниче об'єднання імені М.В.Фрунзе, «Уманьферммаш», Чернівецький машинобудівний завод).

Станом на І квартал 2012 року акціонерами УГМК були Trotio Holdings Limited (47,5%), Frankiro Holdings Limited (34,2%), Олена Гайдук (13,34%).

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Навіщо Мінфіну 1 млрд дол. зовнішніх позик у III кварталі – думка експерта

Залучення 8 млрд грн (1 млрд дол.) зовнішніх позик, передбачене Планом управління державним боргом України на III квартал 2012 року Міністерства фінансів України, може бути пов'язане з переоформленням кредиту ВТБ, вважає аналітик групи «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

«Загалом програма управління боргом – рамковий документ. І якщо Мінфін не відображав пролонгацію кредиту як нову позику, то якраз це (плани із залучення 8 млрд грн зовнішніх позик – УНІАН) і може бути переоформлення кредиту в єврооблігації», - сказав він. Також Т.Котович відзначив, що, враховуючи виплати за зовнішнім боргом восени, здійснити зовнішні запозичення доцільно найближчими місяцями.

«На осінь припадають виплати за зовнішнім боргом, що добре було б рефінансувати. Тому, на мою думку, Мінфін не припиняв роботи і з підготовки нового випуску, який було б добре завершити найближчими місяцями», - наголосив аналітик.

Водночас він не виключає, що здійснення запозичень може бути перенесене.

«Він (можливий випуск єврооблігацій - УНІАН) може бути перенесений на IV квартал або наступний рік при несприятливій ситуації на ринку», - сказав Т.Котович.

Нагадаємо, в червні п.р. глава правління російського «Внешторгбанку» (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні випустить єврооблігації у рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.

У червні Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд дол. за кредитом «Внешторгбанку» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ.

13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року, згідно з яким зовнішні запозичення можуть сягнути 8 млрд грн. При цьому джерелами для зовнішніх запозичень можуть бути кошти МВФ, МБРР, ЄС, двосторонні кредити і випуски євробондів.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внешторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит продовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

УНІАН