Анонс на 16 липня

* Відбудеться підсумкова прес-конференція за результатами УЄФА ЄВРО 2012. Учасники: операційний директор УЄФА Івентс SA Мартін Каллен та директор турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні Маркіян Лубківський. Під час заходу відбудеться останній виступ Талісманів УЄФА ЄВРО 2012 Славека і Славка, після чого буде можливість вперше поспілкуватися з акторами, які останні два роки перевтілювалися в братів-близнюків.

* Один із провідних світових експертів у галузі енергетики, розробник системи, яка лягла в основу розвитку стійкої енергетики 70-ти країн світу, депутат парламенту Німеччини Ханс-Джозеф Фелл виступить із доповіддю на тему "Розвиток відновлюваної енергетики як невід'ємна складова європейської політики та економічного зростання". Організатор - IBCentre.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Економічні показники України за перше півріччя 2012 року». Учасники: голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський та фінансовий аналітик Ерік Найман. Запрошений також директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Дискримінація за віковою ознакою: чому вік працівника стає головним критерієм при працевлаштуванні». Мова піде про найбільш типові прояви дискримінації за ознакою віку (ейджизм); чому близько третини зареєстрованих безробітних складають люди у віці від 40 до 59 років, які існують стереотипи у роботодавців стосовно працівників старшого віку; де і як проявляється ейджизм по відношенню до молоді, як заохотити роботодавців брати людей «невигідного» віку, які пастки для роботодавців містять нові зміни в закон «Про зайнятість населення»: чому закони та законопроекти, які повинні захищати від дискримінації, носять лише «декоративний» характер. Учасники: юрист Харківської правозахисної групи Олена Ащенко, керівник юрдепартаменту компанії HeadHunter України Ганна Воєводіна; експерт Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова; к.п.н.; соціальний психолог Віктор Пушкар; експерт Коаліції з протидії дискримінації в Україні Ірина Федорович; громадянин, який виграв в суді справу про дискримінацію при прийомі на роботу, Ігор Ясинський; представник офісу Уповноваженого з прав людини. Модератор: Тетяна Печончик, керівник Центру інформації з прав людини (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: (067) 445-95-43; e-mail: tp@humanrights.com.ua.

* Прес-конференція на тему: "Чи зменшить закон про зайнятість рівень безробіття в Україні?". Учасники: Володимир Даниленко - народний депутат, представник фракції Компартії України; Павло Розенко - провідний експерт Центру ім. Разумкова; Юрій Гаврилечко - експерт "Фонду суспільної безпеки"; Мирослав Якібчук - голова Національного форуму профспілок України.

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