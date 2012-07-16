Клюєв: робота України в напрямку євроінтеграції не припиняється ні на один день

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв заявляє, що робота вітчизняних дипломатів, законодавців, економістів і багатьох інших фахівців у напрямку євроінтеграції не припиняється ні на один день.



Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва, про це він сказав, коментуючи інформацію представника Євросоюзу щодо завершення редагування і правового узгодження частини Угоди про асоціацію, що стосується створення зони вільної торгівлі України-ЄС.



«Україна продовжує європейську інтеграцію не на словах, а конкретними щоденними справами. Наші фахівці ведуть кропітку і дуже непросту роботу, готуючи необхідні документи», - заявив А.Клюєв.



Він висловив переконання, що цього року можна очікувати нові хороші новини щодо співробітництва та інтеграції України та Євросоюзу.



Секретар РНБО зазначив, що євроінтеграція для України - це, в першу чергу, реформи заради досягнення нових якісних стандартів, а, отже, - модернізація економіки, розширення можливостей залучення інвестицій, розвиток внутрішнього конкурентоспроможного виробництва, створення нових робочих місць, гідних умов праці та її оплати, вихід українських товаровиробників на ринки ЄС тощо.



«Але треба дуже багато працювати, щоб реалізувати всі плани, що є у нас», - заявив А.Клюєв.



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