Опозиція подала до суду позов до Януковича - Яценюк

Опозиція звертається до суду з позовом до Президента України Віктора Януковича за присвоєння додаткових повноважень.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.



Він зазначив, що позов до В.Януковича про порушення ним законодавства і Конституції буде подано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.



«Якщо спеціалізований суд не буде розглядати цей позов, то ми будемо звертатися в Європейський суд з прав людини», - сказав А.Яценюк.



Він повідомив, що матеріали цього позову будуть використовуватися для усунення В.Януковича від влади шляхом імпічменту.



Лідер партії «Фронт Змін» висловив упевненість, що за результатами парламентських виборів 28 жовтня представники опозиції у Верховній Раді будуть мати 226 голосів, і це дасть можливість провести процедуру імпічменту В.Януковича.



А.Яценюк також зазначив, що всі рішення В.Януковича після скасування конституційної реформи 2004 року є нелегітимними, оскільки після цього необхідно було провести дострокові президентські вибори у зв'язку з іншим обсягом повноважень глави держави.



Також А.Яценюк оголосив про розширення акції «Україна проти Януковича» і проведення кампанії зі збору підписів під позовом до Президента. Зокрема, по всій країні представники опозиції мають намір збирати підписи громадян про їхню підтримку позову до В.Януковича.