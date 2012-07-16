Анонс 17 липня

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров відвідає Деснянську водопровідну станцію.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумки українського IT-ринку за перше півріччя 2012 року - тенденції та продажу". Організатор: група компаній «DiaWest-Комп'ютерний світ». Розглянуть тенденції, тренди на ІТ-ринку 2012 року (за перше півріччя), лідери продажів за сегментами товарів, зроблять прогнози розвитку ІТ-ринку до кінця року. Учасник: Анатолій Балюк, голова правління групи компаній «DiaWest-Комп'ютерний світ». (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 251-11-11, 0679071045.

* Державна інспекція техногенної безпеки проведе прес-конференцію «Кроки Держтехногенбезпеки України з дерегуляції підприємницької діяльності у сфері забезпечення пожежної та техногенної безпеки». Учасники: Іван Кріса - в.о. голови Держінспекції техногенної безпеки України; Тарас Поліщук - начальник Управління техногенної безпеки Держтехногенбезпеки України; Павло Афанасьєв - в.о. директора департаменту пожежної безпеки Держтехногенбезпеки України; Борис Платкевич - перший заступник голови Громадської ради при Держтехногенбезпеці України, Президент Українського Союзу пожежної та техногенної безпеки; представники Держкомпідприємництва.

* Розпочнеться круглий стіл «Програма Об'єднаної опозиції: мале і середнє підприємництво», під час якого буде обговорено блок Програми опозиції щодо оновлення економіки, розвитку підприємництва, ефективності механізмів підтримки малого та середнього бізнесу. Будуть презентовані основні положення Програми в частині розвитку підприємництва, відбудеться експертна дискусія.

* Відбудеться прес-конференція, на якій будуть оголошені результати незалежного дослідження квасів українського виробництва. Учасники: Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз; Людмила Міхієнкова, директор Випробувальної лабораторії хіміко-біологічних і радіологічних чинників УкрНДІ "Ресурс". Для тесту було відібрано шість марок: «Квас Тарас», «Оболонь Богатирська», «Ярило», «Древлянський», «Львівський» і «Арсеніївська».

* Круглий стіл на тему: «Поштові послуги для бізнесу: ситуація в Україні». Організатор - компанія «Всеукраїнський поштовий сервіс». Учасники: Володимир Астапенко, заст. директора Київської міської дирекції УДППЗ "Укрпошта"; Павло Богданов, заст. гендиректора УДППЗ «Укрпошта»; Лариса Шкуренко, представник компанії «ХіПП Україна»; Людмила Силантьєва, директор компанії «Всеукраїнський поштовий сервіс»; Олена Петіна, керівник комерційного відділу компанії «Всеукраїнський поштовий сервіс».

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63