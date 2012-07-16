ТОП-10 (16 липня)

Україна залучить у Китаї кредит на 3,6 млрд дол. для заміщення газу вугіллям в теплоенергетиці

Центробанки України і Китаю розробляють механізм реалізації угоди своп

Fitch понизило рейтинг стійкості банку «Форум» до «СС»

Fitch підтвердило рейтинги «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку» і «КІБ Креді Агріколь»

ЕКСКЛЮЗИВ: Ринок не зможе працювати за законом про депозитарну систему - глава УБ

«Нафтогаз» і казахська The Rompetrol Group хочуть створити мережу АЗС в Україні

«Нафтогаз» може замовити 16 бурових платформ на миколаївських суднобудівних заводах

З початку року Мінфін погасив за зобов'язаннями 44 млрд грн

Запаси зерна в Україні в 2,3 разу перевищують торішні

DTEK Holdings Limited надасть кредити «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Західенерго»

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Україна залучить у Китаї кредит на 3,6 млрд дол. для заміщення газу вугіллям в теплоенергетиці

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Держбанк розвитку КНР підписали угоду, що передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол., для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Про це повідомляється в прес-релізі Міненерговугілля, переданому УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, відповідний протокол було підписано 13 липня першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Поповичем та уповноваженим представником Державного банку розвитку КНР Лю Бо.

В рамках Програми передбачається реалізувати ряд проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також будівництво заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

«Ми починаємо практичну реалізацію домовленостей, досягнутих з керівництвом КНР під час візиту Президента України Віктора Януковича до Китайської Народної Республіки. Ми вдячні колегам за проведену в Україні роботу, які після ознайомлення з енергетичною структурою визначили найбільш ефективні проекти для впровадження за допомогою китайських технологій», - наводяться в прес-релізі слова міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка.

У свою чергу, уповноважений представник Державного банку розвитку КНР Лю Бо відзначив перспективу в взаємовигідній співпраці з Міненерговугілля. Він сказав, що найближчим часом під час візиту керівництва банку в Україну діалог з відкриття спеціальної кредитної лінії буде продовжено.

Довідка УНІАН. В рамках українсько-китайського співробітництва у вугільній галузі Державний Банк розвитку КНР виділив кредит в сумі 85 млн дол. США на модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля». Перший транш у розмірі 16 млн дол уже отримано в червні поточного року. В цілому рамкова угода про співпрацю у вугільній галузі, підписана у вересні 2010 року, передбачає залучення грошових коштів для модернізації державних вугледобувних підприємств на загальну суму понад 1 млрд дол.

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Центробанки України і Китаю розробляють механізм реалізації угоди своп

Національний банк Україна (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) розробляють механізм реалізації підписаної двосторонньої угоди про валютний своп для валют гривня/китайський юань.

"Зараз Національний банк України разом з Народним банком Китаю опрацьовує механізми реалізації цієї угоди", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Національний банк України і Народний банк Китаю в Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.)

Крім того, Нацбанк заявив про намір підписати подібні угоди з центробанками Росії та Білорусі.

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Fitch понизило рейтинг стійкості банку «Форум» до «СС»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings понизило рейтинг стійкості (Viability Rating, VR) банку «Форум», підконтрольного німецькому Commerzbank, з «CCC» до «CC».

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, одночасно Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) банку на рівні «B», в той же час погіршило прогноз щодо нього зі «стабільного» до «негативного».

«Негативний прогноз по РДЕ відображає думку Fitch, що Commerzbank, швидше за все, буде активно шукати можливості, щоб позбутися банку в найближчій або середньостроковій перспективі», - наголошується в повідомленні рейтингового агентства.

Fitch відзначає, що така думка грунтується на слабких фінпоказниках «Форуму», а також на тому факті, що Commerzbank не визначив український ринок як стратегічно важливий для групи.

Водночас Fitch вважає, що Commerzbank, імовірно, буде продовжувати надавати підтримку «Форуму» доти, поки він залишається власником контрольного пакета. Незважаючи на це, рейтинги «Форуму» за довгостроковими РДЕ можуть бути знижені до рівня його рейтингу стійкості, якщо банк таки продадуть.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня голова наглядової ради "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський заявив, що «Смарт-Холдинг» веде переговори з німецьким Commerzbank про купівлю мажоритарного пакета акцій банку «Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня становили 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,12 млрд грн, зобов'язання - 8,72 млрд грн, статутний капітал - 5,935 млрд грн, власний капітал - 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I кварталі ц.р. отримав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн збитку роком раніше.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».

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Fitch підтвердило рейтинги «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку» і «КІБ Креді Агріколь»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) «ПроКредит банку", "Правекс-Банку» і «КІБ Креді Агріколь» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, вищевказане рішення грунтується на оцінці ймовірності підтримки банків з боку мажоритарних акціонерів, якими виступають, відповідно, німецький ProCredit Holding AG & Co. KGaA., Італійський Intesa Sanpaolo SpA і французький Credit Agricole.

При цьому Fitch відзначає, що довгострокові РДЕ в іноземній валюті обмежені країнною стелею України на рівні «B», а довгострокові РДЕ в національній валюті «B +» також відображають країнний ризик України. Відповідно, РДЕ трьох банків можуть бути знижені або підвищені в залежності від пониження або підвищення суверенного рейтингу України.

Як повідомляв УНІАН, Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валютах на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Довідка УНІАН. АТ «ПроКредит Банк» (Київ) зареєстровано в кінці 2000 року.

Акціонерами банку є Європейський банк реконструкції та розвитку - 15,2169%, ProCrеdit Holding AG - 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитна установа для відновлення) пряма участь - 39,1284, опосередкована - 45,6547%.

АКБ «Правекс-Банк» (Київ) створено в 1992 році.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій «Правекс-Банку».

«Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь» (до 2010 року - «Каліон Банк Україна») розпочав свою діяльність в Україні в 1993 році.

«КІБ Креді Агріколь» є 100% дочірнім банком французької фінансової групи Credit Agricole.

На початку липня 2012 року було прийнято рішення приєднати «КІБ Креді Агріколь» до «Креді Агріколь Банк».

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ЕКСКЛЮЗИВ: Ринок не зможе працювати за законом про депозитарну систему - глава УБ

Ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами.

Про це повідомив УНІАН голова правління «Української біржі» Олег Ткаченко.

За його словами, текст законопроекту, який розглядала Верховна Рада у другому читанні, не став кращим і має недоліки, про які раніше вже заявляли учасники ринку. При цьому, за словами О.Ткаченка, він містить масу помилок, не тільки принципових, а й технічних. "Йдеться навіть про знаки пунктуації, розставлені не в тому місці, що докорінно міняє сам зміст закону і робить неможливим його виконання", - зазначив голова правління "Української біржі".

Однією з принципових помилок даного закону, за словами О.Ткаченка, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не тільки за розрахунками, а й з клірингу". На його думку, це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе і послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось із представників ринку просив про це", - зазначив він.

"У законі прописано, що учасники ринку також можуть створювати клірингові організації, але розрахунки будуть проводитися все одно в розрахунковому центрі. Особисто я ніде не чув, щоб дві структури, що конкурують між собою на одному ринку, надавали одна одній послуги з розрахунків", - зазначив О.Ткаченко.

За його словами, відповідно до закону, клієнт може отримувати послуги і за клірингом, і за розрахунками в розрахунковому центрі. "А це означає, що розрахунковий центр не просто отримує від клієнтів гроші для розрахунків, а й бере на себе їх ризики і зобов'язання. А тепер виникає логічне питання - чому державі в особі Національного банку доведеться закривати якісь позиції, які згенерували учасники ринку

"Я вважаю, що даний закон у тому вигляді, в якому він прийнятий, має бути ветований. Ринок просто не зможе працювати за встановленими ним правилами", - зазначив О.Ткаченко.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку ц.п.» (після прийняття в цілому Верховною Радою перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в Україні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. На думку ряду учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг і розрахунки за угодами з фінансовими інструментами.

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«Нафтогаз» і казахська The Rompetrol Group хочуть створити мережу АЗС в Україні

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія The Rompetrol Group N.V., 100% якої належать державній нафтогазовій корпорації Казахстану «Казмунайгаз», у понеділок, 16 липня, підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проектів у нафтогазовій промисловості України, у якому передбачено створення і розвиток роздрібної мережі АЗС у пріоритетних регіонах і великих містах України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нафтогазу».

«У перспективі ми сподіваємося довести кількість АЗС у рамках спільного проекту до 700 одиниць. При цьому ми запропонуємо нашим клієнтам як преміальний, так і більш економічний паливні бренди", – підкреслив заступник голови правління «Нафтогазу України» Євген Корнейчук.

Меморандумом також передбачено підвищення рівня завантаження державних потужностей з перевалки нафти і нафтопродуктів, створення і розвиток системи вторинної логістики ринку нафтопродуктів.

Крім того, компанії планують створити спільне підприємство у сфері маркетингу нафтопродуктів на ринку України.

У свою чергу, генеральний директор The Rompetrol Group N.V. Жанат Тусупбеков зазначив, що група «Ромпетрол» з 2009 року присутня на ринку нафтопродуктів України, розглядаючи його як пріоритетний у своїй стратегії.

Довідка УНІАН. Група компаній «Ромпетрол» на 100% належить державній нафтогазовій корпорації Казахстану «Казмунайгаз». «Ромпетрол» володіє і експлуатує три нафтопереробні заводи у Румунії, а також європейську мережу з понад 1000 АЗС (Румунія, Молдова, Болгарія, Грузія, Франція і Іспанія).

«Ромпетрол» здійснює операції в 12 країнах по всьому світу, чисельність персоналу становить 7500 чоловік. У 2011 році оборот компанії склав 6,8 млрд дол.

«Нафтогаз України» контролює близько 11% оптового ринку нафтопродуктів України через двох виробників – Шебелінський ГПЗ ДК «Укргазвидобування» і Маріупольський НПЗ «Азовської нафтової компанії». Компанія також володіє мережею оптової реалізації нафтопродуктів (нафтобаз) в усіх регіонах України.

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«Нафтогаз» може замовити 16 бурових платформ на миколаївських суднобудівних заводах

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» може замовити миколаївським суднобудівним підприємствам будівництво 16 бурових плавучих платформ для розробки морського шельфу.

Про це на прес-конференції повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов.

«Ми станемо з вами свідками платформ, це реальна річ, це сотні мільйонів», - сказав губернатор, не уточнивши інших подробиць.

За інформацією першого заступника голови обладміністрації Геннадія Ніколенка, вартість замовлення для «Нафтогазу» становитиме близько 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у Миколаєві розташовані Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ), Миколаївський суднобудівний завод «Океан» і Суднобудівний завод ім. 61 комунара.

Як повідомляв УНІАН, виконавча служба заарештувала рахунки і майно Заводу ім. 61 комунара.

У травні 2011 року ЗМІ опублікували інформацію про тендер компанії «Чорноморнафтогаз», на якому вона нібито придбала за кордоном за 400 млн дол. бурову установку. Наголошувалося, що на світовому ринку така сама установка коштує 250 млн дол. За даними видання, учасниками тендеру стали дві взаємопов'язані зарубіжні фірми.

Міністр палива і вугільної промисловості Юрій Бойко спростував цю інформацію.

Пізніше офіційні особи НАК «Нафтогаз України» стверджували, що решта суми (різниця в ціні в 150 млн дол.) буде направлена на додаткові товари і послуги.

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З початку року Мінфін погасив за зобов'язаннями 44 млрд грн

Міністерство фінансів України з початку року погасило за зовнішніми і внутрішніми зобов'язаннями 44 млрд грн. Про це повідомила УНІАН прес-служба Мінфіну з посиланням на директора Департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Галину Пахачук.

“На сьогодні (з початку року) Міністерство фінансів погасило на зовнішніх і внутрішніх ринках 44 мільярди гривень”, - сказала Г.Пахачук.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує здійснити запозичення для фінансування державного бюджету в 2012 році на рівні 98,5 млрд грн, з яких 61 млрд грн, - внутрішні, 37,5 млрд грн - зовнішні.

За даними Державної казначейської служби, державні запозичення на внутрішньому ринку в січні-червні п.р. становили 48,712 млрд грн (зовнішні запозичення були відсутні). Витрати з обслуговування держборгу становили 11,554 млрд грн (внутрішнього державного боргу - 7,886 млрд грн, зовнішнього - 3,668 млрд грн), з погашення - 32,110 млрд грн (у т.ч. внутрішнього держборгу - 18,491 млрд грн, зовнішнього - 13,619 млрд грн).

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Запаси зерна в Україні в 2,3 разу перевищують торішні

В Україні на 1 липня на сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 9,8 млн тонн зерна, що в 2,3 разу більше, ніж на 1 липня 2011 р.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в наявності э 5,4 млн тонн пшениці, 1,2 млн тонн ячменю, 2,7 млн тонн кукурудзи і 0,1 млн. тонн жита.

Запаси насіння соняшнику становлять 1,2 млн тонн, що на 64% більше, ніж на 1 липня 2011 р.

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DTEK Holdings Limited надасть кредити «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Західенерго»

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» залучить у кіпрської DTEK Holdings Limited три кредитні на загальну суму еквівалентну 1,34 млрд грн, йдеться в повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту пропозиції - 11 липня, кінцевий термін підписання кредитних договорів - 10 серпня 2012 року.

Вказується, що «ДТЕК Дніпроенерго» має намір залучити непоновлювані кредитні лінії в гривні або іноземній валюті на суму еквівалентну – 574,55 млн грн, 130 млн грн і 630,61 млн грн. Ефективна процентна ставка за всіма трьома кредитами складає - 9% річних при кредитуванні в доларах США.

Також на веб-порталі «Державні закупівлі» повідомляється, що ПАТ «ДТЕК Західенерго» залучить у кіпрської DTEK Holdings Limited п'ять кредитів на загальну суму 30,5 млн дол. Згідно з повідомленням, дата акцепту пропозиції - 10 липня, кінцевий термін підписання кредитних договорів - 9 серпня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ц.р. DTEK Holdings Limited надала «ДТЕК Західенерго» п'ять кредитів на загальну суму 2,34 млрд грн. Кошти планують спрямувати на проведення реконструкції 5 теплових енергоблоків експлуатованих ПАТ «ДТЕК Західенерго» теплових електростанцій.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську. Сумарна встановлена потужність 23 енергоблоків цих станцій становить 4707,5 МВт.

70,91% акцій «ДТЕК Західенерго» контролює ДТЕК. Ще 25% залишаються у держави в особі НАК «Енергетична компанія України».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.

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