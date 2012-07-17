ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання " Дєло" у публікації "Ринок IPO закрився для українських компаній у 2012" пише: у 1 півріччі українські компанії не здійснили жодного розміщення акцій на іноземних фондових майданчиках. Перспективи найближчого майбутнього також не обнадіюють. Не виключено, що " вікно" в Європу буде закрите до кінця року…

http://delo.ua/finance/rynok-ipo-zakrylsja-dlja-ukrainskih-kompanij-v-2012-181304/

* * *

Також " Дєло" у публікації "Гідрометцентр: дощі поліпшать стан технічних культур, але не допоможуть пшениці" пише: інтенсивні дощі, які пройшли в Україні практично не вплинуть на врожайність ранніх зернових, зате можуть сприяти деякому поліпшенню урожаю кукурудзи, соняшника та інших технічних культур…

http://delo.ua/business/gidrometcentr-dozhdi-uluchshat-sostojanie-tehnicheskih-kultur-no-n-181292/

* * *

"Дєло" у публікації "Кого збагатила спека" пише: спекотна погода, що стоїть в Україні вже більше місяця, виявилася справжнім каталізатором прибутку для ряду галузей. Висока температура радує продавців пива, напоїв, кондиціонерів і сприяє зростанню попиту на фреш-бари …

http://delo.ua/business/kogo-obogatila-zhara-181291/

* * *

Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Україна виграла у футбол", у якому пише: представники оргкомітету з проведення Євро- 2012 в Україні разом з представниками UEFA підвели підсумки футбольного чемпіонату. Україна зробила усе можливе, щоб чемпіонат пройшов на належному рівні, заявили в оргкомітеті. При цьому представники UEFA підкреслили, що дохід від Євро- 2012 перевищив доходи, отримані від попередніх турнірів. Чемпіонат пройшов краще, ніж усі очікували, але Україна не змогла скористатися ним для поліпшення свого іміджу за кордоном, зазначають експерти…

http://www.kommersant.ua/doc/1981862

* * *

Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал " Богдан" шукає попутників у Росію", у якому пише: корпорація " Богдан" веде переговори з європейськими автовиробниками Volkswagen, Citroen, FIAT і BMW про спільне будівництво заводу в Росії. Компанії потрібен партнер для відновлення проекту в Нижегородській області, від якого в кризу було вирішено відмовитися. У разі успіху виробник навіть готовий перенести в Росію устаткування зі свого українського заводу…

http://www.kommersant.ua/doc/1982253

* * *

Газета "Сьогодні" в матеріалі "Гастарбайтери скуповують квартири в Україні" пише: заробітчани бояться краху єврозони…

http://www.segodnya.ua/news/14410980.html

* * *

Також "Сьогодні" в публікації "Україну все частіше атакують урагани і торнадо" пише: над нашою країною і сусідньою Польщею промайнула суперстихія. Експерти: далі буде тільки гірше…

http://www.segodnya.ua/news/14410842.html

* * *

Сайт "Уніан-економіка" в матеріалі "Навіщо населення підштовхують до скуповування долара" пише: складається враження, що нинішня влада особисто заохочує різного роду прогнози про зростання долара, щоб населення у черговий раз почало скуповувати його, навіть не замислюючись, що придбаває "зелені папірці"...

http://economics.unian.net/rus/detail/133898

* * *

Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Ліцензія МТС призупинена в Узбекистані" пише: проблеми компанії в Узбекистані призвели до того, що 9,5 млн абонентів " дочки" МТС "Уздунробіта" залишаться без зв'язку…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2290200/licenziya_mts_priostanovlena_v_uzbekistane

* * *

Також "Відомості" в публікації "Gunvor, який продає близько третини російської нафти, заробляє на ній долі відсотка" пишуть: трейдингова компанія Gunvor, що продає біля третини російської нафти, заробляє на ній долі відсотка. У 2010 р. її прибуток склав $67, 95 млн, скоротившись учетверо…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2289756/prodayuschaya_okolo_treti_rossijskoj_nefti_gunvor

* * *

Видання "Ізвєстія" в публікації "Сколково" радить " Газпрому" поміняти стратегію в Європі" пише: але в " Газпромі" гнутимуть свою лінію і орієнтуватимуться не на поточний спотовий ринок, а на довгострокові контракти…

http://izvestia.ru/news/530408

(УНІАН)