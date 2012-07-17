Головування у FATF до липня 2013 року перейшло від Італії до Норвегії

Головування в Міжнародній організації по боротьбі з легалізацією брудних доходів (FATF) до липня 2013 року перейшло від Італії до Норвегії.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, в результаті процедурної ротації FATF очолив Бьорн С. Аамо.

"Майбутній рік представлятиме значні труднощі для нашої роботи як члени і партнери FATF. Багато країн і фінансові інститути стикаються з економічними труднощами. Терористичні погрози присутні в різних частинах світу. Боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму є важливими завданнями в розвитку фінансової чесності і довіри між країнами і учасниками ринку. Довіра необхідна для відновлення економічного зростання і процвітання", - сказав Б.С.Аамо, вступаючи на посаду.

Новий глава FATF високо оцінив результати роботи організації під час головування Італії. Проте, за його словами, на сьогодні FATF має намір переглянути рекомендації щодо боротьби з відмиванням брудних грошей.

"Країни мають прийняти закони і правила, які є технічно сумісними, і вжити заходи для підвищення ефективності наших національних систем. Переглянуті рекомендації дадуть змогу поліпшити механізми і процедури для ідентифікації реальних власників за юридичними особами", - заявив новий глава FATF.

На його думку, на сьогодні податкові злочини включені в число правопорушень, пов'язаних з відмиванням грошей. "Ефективніший збір податків може бути частиною міжнародних зусиль щодо зміцнення державних фінансів. Я дуже вітаю ідеї, які сьогодні розробляються в FATF для подальшого підвищення ефективності національних програм у боротьбі з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму", - додав Б.С.Аамо.

При цьому новий голова FATF заявив про необхідність активізації співпраці організації з приватним сектором і громадянським суспільством. "Ми маємо продовжити розвивати тісну співпрацю з приватним сектором, і вести відкритий діалог з представниками громадянського суспільства. Ми маємо забезпечити, щоб засоби масової інформації і громадськості в цілому володіли вільним доступом до інформації про діяльність FATF", - вважає він.

Довідка УНІАН. Міжурядова організація FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) була створена в 1989 році за рішенням "Великої сімки". Зараз у FATF входить 35 країн і дві міжнародні організації.

Головною метою діяльності FATF є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів у боротьбі з відмиванням грошей. FATF відстежує процеси впровадження таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.

На початку діяльності FATF пріоритетним напрямком було виділено боротьбу з відмиванням доходів, одержаних від торгівлі наркотиками. Зараз сфера діяльності організація розширена. FATF розробляє рекомендації для країн у боротьбі з корупцією, перевіряє виконання державами заходів у боротьбі з відмиванням грошей, а також відстежує і розробляє контрзаходи загальносвітовим методам і схемам відмивання злочинно нажитих капіталів.

Нагадаємо, що Україна знаходилася в "чорному" списку FATF з 2002 по 2004 рік, а потім у 2010 році знову потрапила в нього як країна, що недостатньо бореться з відмиванням грошей. 29 жовтня 2011 року Україна була виключена з "чорного списку" організації.