МЗС домовилось про безкоштовні візи з Польщею, Литвою та Словаччиною

Міністерство закордонних справ України досягнуло домовленості з Польщею, Литвою та Словаччиною про скасування плати за національні візи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Досягнуто домовленості про скасування плати за національні візи з Республікою Польщею, з Литовською Республікою, Словацькою Республікою»,- сказав він.

О.Волошин нагадав, що Хорватія та Чорногорія скасували візи для українських туристів на літній період.

Крім того, за словами О.Волошина, безвізовий режим встановлено з Аргентиною, Бразилією, Ізраїлем, Гонконгом, з 1 серпня почне діяти безвізовий режим з Туреччиною.

«Одне з питань, яким МЗС однозначно може пишатися, - це те, що ми в рази збільшили кількість країн, з якими в нас є безвізовий режим», - сказав він.