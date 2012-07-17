ТОП-10 (17 липня)

Спад промвиробництва у червні склав 1,4%, у січні-червні – зростання 0,4%

Moody's знизило рейтинги “Промінвестбанку”

Moody's погіршило прогноз рейтингів “Ощадбанку Росії” та ПУМБ до негативного

Україна у першому півріччі скоротила видобуток газу та нафти

Україна скоротила первинну переробку нафти на 44%

Україна випускає єврооблігації на 1 млрд дол.

Мінфін може збільшити обсяг випуску єврооблігацій до 2 млрд дол. - джерело

Кабмін готує титанові підприємства до продажу

Мінфін залучив 617,8 млн грн від продажу ОВДП на аукціоні у вівторок

Корпорація «Богдан» може закрити завод у Черкасах

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Спад промвиробництва у червні склав 1,4%, у січні-червні – зростання 0,4%

В Україні спад промислового виробництва в червні 2012 року, порівняно з червнем 2011 року становив 1,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, зростання промвиробництва в Україні становило 0,4%, у червні 2012 року проти травня – спад 2,5%.

За даними Держстату, спад виробництва в червні 2012 року проти червня 2011 року зафіксований у більшості галузей. Так зростання показника зафіксовано лише у видобувній промисловості — на 3,1%, (зокрема, у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин — на 4%, видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних — на 1,8%), у хімічній і нафтохімічній промисловості — на 6,2% (зокрема в хімічному виробництві — на 10,6%), а також у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів — на 3%.

Найбільше зниження обсягів промвиробництва зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки — на 33,8%, а також у легкій промисловості — на 10,9%.

У металургії в червні 2012 року проти червня 2011 року зафіксовано спад на рівні 0,8%, проти травня 2012 року — 3,9%.

Машинобудування в червні поточного року проти червня 2011 року показало зниження обсягів виробництва на 8,9%, проти травня 2012 року — 3,2%. Зокрема, спад обсягів виробництва машин і обладнання становив — 11,1%, електричного, електронного й оптичного обладнання — 19,4%, транспортних засобів і обладнання — 1,5%.

У виробництві й розподілі електроенергії, газу й води, обсяги промвиробництва в червні п.р. проти червня 2011 року зросли на 6,6%, проти травня 2012 року — на 3,6%, а в січні-червні 2012 року до аналогічного періоду 2011 — на 4,2%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3%, порівняно зі зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в червні 2011 року, порівняно з червнем 2010 року становило — 8,9%, у січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 8,7%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного та соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва поточного року становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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Moody's знизило рейтинги “Промінвестбанку”

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у вівторок знизило довгостроковий рейтинг "Промінвестбанку", української "дочки" російського "Зовнішекономбанку", щодо зобов'язань у гривні з Ва3 до В1 із стабільним прогнозам і підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні В3 з негативному прогнозом. Про це сказано в повідомленні Moody's.

Також знижений рейтинг за національною шкалою з Аа1.ua до Аа3.ua.

Рейтингові дії Moody's мотивує тим, що банк упродовж декількох років веде збиткову діяльність, а отримані доходи йдуть на формування резервів по "поганих" кредитах.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"("Промінвестбанк") створений в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року склали 40,463 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,626 млрд грн, зобов'язання - 35,331 млрд грн, статутний капітал - 5,299 млрд грн, власний капітал - 5,132 млрд грн.

"Промінвестбанк"(ПІБ) в першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,616 млн грн

Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк) " (Російська Федерація) на 15 серпня 2011 р. володіє 97,85% акцій «Промінвестбанку".

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Moody's погіршило прогноз рейтингів “Ощадбанку Росії” та ПУМБ до негативного

Міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило прогноз глобальних рейтингів у національній валюті "Дочірнього банку Ощадбанку Росії"(Ba2) і "Першого українського міжнародного банку"(В2) (обидва Київ) зі "стабільного" до "негативного".

Про це сказано у повідомленні Moody's.

Агентство також знизило рейтинг ПУМБу за національною шкалою з А2.ua до А3.ua.

Довідка УНІАН. "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) заснований у 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

ПУМБ у січні-березні 2012 року отримав чистий прибуток 38,8 млн грн.

Основним акціонером банку є ТОВ "СКМ Фінанс" - 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат Ахметов.

"Дочірній банк Ощадбанку Росії" (Київ) зареєстрований у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ "Ощадний банк Російської Федерації" (Москва).

Банк в січні-березні 2012 року отримав прибуток 77,715 млн грн.

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Україна у першому півріччі скоротила видобуток газу та нафти

Видобуток природного газу в Україні у першому півріччі 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,1% - до 9,6 млрд куб. м, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в країні за шість перших місяців поточного року скоротився на 4,8%, у порівнянні з першим півріччям 2011 року, до 1,166 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-червні збільшилася до 496 тис. тонн, що на 12,2% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року, а газу нафтового супутнього збільшилася на 2,6% - до 362 млн куб. м.

У червні видобуток газу в Україні скоротився порівняно з попереднім місяцем на 4,4% до 1,5 млрд куб. м, а видобуток нафти - на 2,6% до 190 тис. тонн.

Як повідомляло агентство УНІАН, у 2011 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили до попереднього року видобуток природного газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Видобуток нафти при цьому скоротився на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Видобуток газового конденсату у 2011 році скоротився на 7,0%, у порівнянні з 2010 роком, до 874 тис. тонн, а газу нафтового супутнього збільшився на 9,6% - до 0,721 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є "дочки" НАК "Нафтогаз України" "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз", а також " Укрнафта", у якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.

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Україна скоротила первинну переробку нафти на 44%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-червні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 2,5 млн тонн, що на 43,9% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Про це у вівторок повідомила Державна служба статистики.

За інформацією статистичного відомства, виробництво бензину моторного в країні в першому півріччі 2012 року скоротилося, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, на 30,8% до 981 тис. тонн, виробництво дизельного пального для транспорту впало на 42,3% до 796 тис. тонн, а мазуту – на 54,0% до 526 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді наразі ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.

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Україна випускає єврооблігації на 1 млрд дол.

Україна випускає п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з орієнтовною дохідністю 9,5-9,75%.

Про це УНІАН повідомило джерело на фінансовому ринку.

Мінфін інформацію про випуск євробондів поки що не коментує.

Нагадаємо, що в червні п.р. голова правління російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні може випустити єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.

У червні Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд дол. за кредитом «Внєшторгбанку» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ.

13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат з погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.

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Мінфін може збільшити обсяг випуску єврооблігацій до 2 млрд дол. - джерело

Міністерство фінансів України може збільшити обсяг випуску єврооблігацій до 2 мільярдів доларів.

Про це УНІАН повідомило джерело на фінансовому ринку.

“Обсяг випуску може бути збільшений до 2 млрд дол. під 9,25%”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело у фінансових колах, Україна випускає п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з орієнтовною дохідністю 9,5-9,75%.

Мінфін інформацію про випуск євробондів поки що не коментує.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у вказаний період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат для погашенню держборгу в третьому кварталі складе 17,6 млрд грн.

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Кабмін готує титанові підприємства до продажу

Кабінет Міністрів прийняв рішення про передачу 100% акцій Публічного акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПАТ «Кримський титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

Відповідне розпорядження (№469 від 11 липня ц.р.) розміщене на сайті уряду.

Згідно з документом, ФДМУ має виключити зі статутного капіталу і продати держпакет акцій ПАТ “Кримський титан” у розмірі 50% плюс 1 акція; через місяць виключити і продати 100% акцій ПАТ “Сумихімпром” і ПАТ “ДАК “Титан”

Також, згідно з розпорядженням, ДХК “Титан України” має бути ліквідована.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. уряд Миколи Азарова скасував заборону на відчуження майна ДХК «Титан України», запроваджене колишнім урядом у березні 2010 р.

Українському бізнесмену та інвесторові Дмитру ФІРТАШУ належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, котра в свою чергу контролює 50% - 1 акція ЗАТ «Кримський Титан».

Д.Фірташ заявляв, що тільки швидке створення вертикально-інтегрованого титанового холдингу дасть змогу Україні зберегти свої позиції на світовому ринку титану.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів у лютому 2009 р. своєю постановою схвалив створення Державної холдингової компанії “Титан України”. Засновником компанії від імені держави виступило Міністерство промислової політики.

До статутного фонду створеного акціонерного товариства були передані державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ «Сумихімпром», ДАК «Титан», що здійснює корпоративне управління 50%+1 акція ЗАТ «Кримський титан», і Запорізького державного титаномагнієвого комбінату після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.

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Мінфін залучив 617,8 млн грн від продажу ОВДП на аукціоні у вівторок

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 17 липня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до держбюджету 617,8 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з наданою інформацією, Мінфін продав ОВДП індексовані терміном обігу 3 роки на 600 млн грн під 9,3% річних. На покупку цих паперів було подано три заявки, які й були задоволені Мінфіном.

Також були продані трирічні валютні ОВДП на 2,235 млн дол. під 9,45% за єдиною поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень за результатами розміщення ОВДП на первинних аукціонах до держбюджету України надійшло 22,9 млрд грн, 2,1 млрд дол і 316,6 млн євро.

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Корпорація «Богдан» може закрити завод у Черкасах

Корпорація "Богдан" - один із найбільших українських виробників автомобілів - веде переговори з низкою європейських автовиробників для реанімації свого проекту виробництва автомобілів у Росії і не виключає консервації свого автозаводу в Черкасах.

Про це агентству УНІАН повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його словами, закриття потужностей у Черкасах є найгіршим із можливих сценаріїв і стане можливим лише в разі, якщо Україна найближчим часом не вживе ніяких заходів щодо захисту свого авторинку.

«Російський проект може розвиватися за кількома сценаріями: це може бути створення СП або організація контрактного виробництва автомобілів. У випадку, якщо ситуація в Україні не зміниться і російський проект буде розвиватися за сценарієм контрактної збірки, корпорація «Богдан» не виключає можливості консервації заводу в Черкасах і перенесення виробничих ліній - обладнання для зварювання, складання і фарбування автомобілів до Росії», - сказав С.Красуля.

«Отже, це призведе до скорочення тисяч співробітників і скорочення відповідних податкових надходжень», - додав він.

За його словами, корпорація «Богдан» має у своїй власності в Росії земельну ділянку площею 252 гектарів, яка дозволяє в найкоротші терміни організувати СКД-виробництво легкових автомобілів потужністю 120 тисяч на рік, а підписана з Мінекономрозвитку РФ угода про промзбірку надає пільговий режим ввезення автокомпонентів.

"Для реалізації проекту нам необхідний партнер, тому зараз ми ведемо переговори з рядом європейських виробників, у яких ще немає виробництва в РФ або вони планують розширити потужності", - додав прес-секретар, не назвавши ці компанії.

За інформацією української преси, в списку потенційних партнерів «Богдана» за російським проектом знаходяться німецькі компанії Volkswagen Group, BMW, французька Citroen і італійська FIAT.

За словами С.Красулі, в даний час виробництво автомобілів в Україні в умовах відсутності державної підтримки цього сектора є збитковим. У цьому зв'язку, потужності Черкаського заводу автокорпорації «Богдан» завантажені лише на 10% і виробництво продовжує падати.

Минулого тижня корпорація «Богдан» повідомила про скорочення в першому півріччі 2012 року виробництва легкових автомобілів до 7541 одиниць, що на 21,8% менше виробництва за аналогічний період 2011 року.

При цьому, в червні обсяг виробництва легкових авто впав в 3,5 рази в порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року - до 643 одиниць. У травні поточного року «Богдан» виробив 815 автомобілів. Однією з основних причин критичної ситуації в автомобілебудівній галузі країни корпорація називає відсутність державної підтримки автовиробників.

Нагадаємо, раніше заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Горник заявляв, що це відомство пропонує підвищити ставки ввізного мита на автомобілі з 10% до 25%.

За його словами, дане підвищення є одним із заходів з розвитку автомобілебудування в Україну, передбаченої концепцією розвитку галузі.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що Міжвідомча комісія з зовнішньої торгівлі прийняла рішення про підвищення мит на імпортні автомобілі, однак документ ще не опублікований і не набув чинності.

На тлі падіння продажів на вітчизняному ринку корпорація «Богдан» у червні повідомила про плани збільшення в 2012 році за рахунок розширення дилерської мережі експорту автомобілів «Богдан» до Російської Федерації до близько 20 тис. одиниць з 10 тис. 576 автомобілів в 2011 році. За п'ять місяців поточного року експорт автомобілів на ринок РФ збільшився майже на 60% і склав 6 тис. 500 одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов в руки менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

В даний час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів та тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.

УНІАН