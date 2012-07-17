Анонс на 18 липня

* Засідання Кабінету Міністрів України. Відбудеться брифінг генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Володимира Козака. Також відбудеться брифінг за участю в. о. міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства О.Аліпова.

* Відбудеться засідання секції Архітектурно-містобудівної ради м. Києва. Планується «Консультативний розгляд варіантів пропозицій щодо архітектурно-просторового і транспортного рішення на Поштовій площі».

* Прес-конференція на тему: «Очікування і реалії готельної індустрії України за результатами проведення ЄВРО-2012». Організатор прес-конференції - Асоціація «зіркових готелів». Теми: Чи стало ЄВРО-2012 локомотивом для готельної індустрії України в умовах економічної кризи? Чи отримала Україна прогнозовані потоки туристів? Чи були ціни в українських готелях невиправдано завищені в порівнянні з ситуацією під час проведення подібних заходів в інших країнах? Як трансформація іміджу України під час проведення Чемпіонату змінила картину заповнюваності готелів? Чи задовольнила готельна інфраструктура потреби Чемпіонату за кількістю номерів і рівнем сервісу? Чи виправдалися очікування готельєрів за показниками завантаження готелів? Чи користувалися попитом додаткові послуги і які саме?

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Результати перевірок пляжів в Україні». Учасники: начальник управління техногенної безпеки Держінспекції техногенної безпеки Україні Тарас Поліщук і головний інспектор управління техногенної безпеки Держінспекції техногенної безпеки Україні Роман Харченко.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Долар, євро, гривня: літні тренди валют». Учасники: науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Національного університету імені Т.Шевченка Марина Хмара; експерт агентства «МПП Консалтинг» Павло Мельник; доцент Інституту міжнародних відносин Національного університету імені Т.Шевченка Дар'я Глухова.

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