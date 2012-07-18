ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «$ 100 в місяць: ціни на зерно ростуть галопуючими темпами» пише: вартість зерна олійних на світових біржах збільшується галопуючими темпами. Ціни на пшеницю досягли максимуму за 4 останніх роки. В Україні ціни також зростають, хоча й непропорційно світовим...

http://delo.ua/business/100-v-mesjac-ceny-na-zerno-rastut-galopirujuschimi-tempami-181385/

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Також «Діло» у публікації «Попрацювати з державою: Як розвивається в Україні державно-приватне партнерство» пише: уряд розробляє нову концепцію державно-приватного партнерства в Україні. Цей механізм повинен стати одним із основних у боротьбі за залучення іноземних інвестицій в країну...

http://delo.ua/ukraine/porabotat-s-gosudarstvom-kak-razvivaetsja-v-ukraine-gosudarstve-181359/

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«Діло» у публікації «Банки збільшують бюджети на IT» пише: українські банки переглядають свої бюджети, поступово збільшуючи вкладення в свою IT-оснащеність. За оцінками експертів, за останні кілька років фінустанови наростили інвестиції в IT в 2-2,5 рази...

http://delo.ua/finance/banki-uvelichivajut-bjudzhety-na-it-181393/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гальмування наступає», в якому пише: українська промисловість припинила зростати - в червні виробництво впало на 1,4%, що призвело до погіршення темпів зростання за підсумками півріччя до 0,4%. Від повної зупинки економіку поки вберігає значний споживчий попит і ранній збір врожаю. Однак в наступні місяці експерти не бачать стимулів для підйому виробництва, тому гальмування зростання неминуче...

http://www.kommersant.ua/doc/1982747

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Приватизація набирає швидкість», в якому пише: уряд почав процес приватизації активів титанової галузі. Кабінет Міністрів опублікував постанову, якою доручив Фонду держмайна в найкоротші терміни провести приватизацію "Сумихімпрому" і продати 50% +1 акцію "Кримського титану". Експерти пояснюють таку поспішність тим, що основним претендентом на всі ці активи вважається лояльний до нинішньої влади підприємець Дмитро Фірташ...

http://www.kommersant.ua/doc/1982849

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Українці перестали заощаджувати й витрачають заощадження на машини» пише: люди менше бояться кризи і не хочуть потрапити під підвищення мита на 15%...

http://www.segodnya.ua/news/14411532.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Країна заробить на виборах більше 100 мільйонів» пише: за участь у виборах партії заплатять 2,2 млн, а кандидати – 13 тисяч...

http://www.segodnya.ua/news/14411508.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Турботу про безробітних звели до перекроювання ринку «під себе» пише: новий закон про зайнятість чекає підпису Президента. Але, незважаючи на парламентське «добро», дискусії навколо нього не вщухають. Лобісти документа кажуть, що він - діло праве, опозиціонери - реформування ринку під себе і тільки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/134150

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Сбербанк увійшов до двадцятки найдорожчих банків світу» пише: найбільший банк Росії зайняв 17-те місце серед найдорожчих банків світу. Його мета - потрапити в першу десятку...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2294032/sberbank_voshel_v_dvadcatku

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Також «Ведомости» у публікації «Офіційний прогноз урожаю знижений» пишуть: засуха змусила Мінсільгосп розширити межі прогнозу майбутнього врожаю: офіційний негативний сценарій тепер передбачає збір 80 млн т. Це історично непоганий урожай, але в Росії пшениця вже коштує дорого, як ніколи...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2294031/urozhaj_usyhaet

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Видання «Известия» в публікації «Мінтранс підтримав створення чорних списків авіапасажирів» пише: для того, щоб списки стали юридично можливі, влада пропонує внести зміни до цивільного кодексу. Дума розгляне законопроект у вересні...

http://izvestia.ru/news/530624

(УНІАН)