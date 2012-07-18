Азаров розкритикував своїх підлеглих

Прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив незадоволення темпами розвитку будівельної галузі, транспортної сфери, а також грошово-кредитною політикою, яка здійснюється в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Досі будівельна індустрія розвивається не ритмічно, необхідно продовжувати вживати рішучі кроки у напрямі дерегулювання і залучень інвестицій. Ви маєте створити максимально прийнятні умови для інвесторів, оскільки, незважаючи на прийнятий закон з дерегулювання в будівництві місцеві органи влади продовжують стримувати своїми рішеннями і без того нелегкий процес інвестування», - заявив М.Азаров, звертаючись до керівництва Мінрегіону.

Також прем'єр відзначив, що грошово-кредитна політика, що проводиться в Україні, вимагає удосконалення. «Вимагає також удосконалення грошово-кредитна політика. Економіці необхідні дешевші кредити і більш надійне їх забезпечення», - сказав М.Азаров.

Крім того, він підкреслив, що досі остаточно не розв’язано питання щодо забезпечення стабільної роботи транспортної сфери. «Також є питання щодо повного забезпечення нашого народного господарства стабільною роботою транспорту з доступними умовами. Тут накопичилося чимало проблем, які необхідно терміново розв’язувати», - сказав М.Азаров.

При цьому він повідомив, що найближчим часом планує провести розширену нараду з питання розвитку транспортної сфери.

Також М.Азаров в черговий раз відзначив, що негайного розв’язання вимагає питання відновлення роботи нафтопереробної сфери.

М.Азаров також звернувся до усіх профільних міністрів з проханням ще раз провести детальний аналіз розвитку тих сфер, за які вони відповідають.