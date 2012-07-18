Анонс на 19 липня

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров відвідає з робочою поїздкою Херсонську область.

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у формі відкритого слухання.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто в Україні ризикує втратити своє житло?". В Україні склалася правова ситуація, коли існують певні категорії громадян, що можуть бути позбавлені житла шахраями. У групі ризику - пенсіонери та іноземці. Бездіяльність правоохоронних органів, а іноді й пряма їх допомога в діяльності шахраїв призводить до порушення конституційних прав громадян України. На прес-конференції буде присутня жертва шахраїв пенсіонер Дмитро Бивалін, який уже сьомий рік позбавлений своєї квартири і живе на горищі шістнадцятиповерхівки. Також серед учасників: правозахисник Сергій Горбаченко, юрист Пилип Іллєнко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

* Прес-конференція на тему: "Подвійний ризик для фармацевтичного ринку України". На розгляді Президента України знаходяться два законопроекти, положення яких не відповідають міжнародному та європейському досвіду регулювання фармацевтичного ринку, не враховують норми Директиви ЄС, а також можуть призвести до вкрай негативних наслідків для пацієнтів України та фармацевтичних компаній, що імпортують лікарські засоби на територію України і проводять клінічні випробування. Організатор - Європейська Бізнес Асоціація. Учасники: Сергій Михайлов, голова Підкомітету з клінічних випробувань ЄБА; Борис Даневич, керуючий партнер ЮФ «Паритет» - офіційного юридичного партнера Комітету Асоціації з охорони здоров'я; Юрій Савко, виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних ліків «АПРАД»; Наталія Сергієнко, координатор Комітету Асоціації з охорони здоров'я.

* Прес-конференція, присвячена виходу нового макроекономічного прогнозу для України. Учасники: Чімяо Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Руслан Піонтковський, старший економіст Представництва СБ в Україні.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Ціна політичної реклами на парламентських виборах-2012». Учасники: виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар та керівник Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко.

* Відбудеться прес-конференція на тему "Чи готова українська економіка до кризи - на чому базується оптимізм уряду?" Учасники: Катерина Пількевич - провідний наук. співробітник Інституту економічних досліджень та консультацій і Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Київську фортецю" залишили без керівництва: справжні причини та наслідки таких дій". 17 липня був звільнений директор Історико-архітектурного пам'ятника - музею "Київська фортеця", під керівництвом якого здійснені наймасштабніша в Європі реставрація та відновлення значної частини Київської фортеці. Під час прес-конференції В'ячеслав Кулинич, який 17 років очолював музей "Київська фортеця", розповість, як усе відбувалося, про справжні причини свого звільнення і яка доля чекає історико-архітектурний пам'ятник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Леоніда Козаченка, голови ради підприємців при Кабміні України, президента "Української аграрної конфедерації" на тему: "Агросезон-2012". Теми: Якими будуть ціни хліб і продукти харчування? Головні проблеми розвитку аграрної галузі. Необхідність реформ в АПК. З якими труднощами стикаються наші аграрії? Ринок сільгоспземель в Україні.

* Громадська рада Всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві екології та природних ресурсів України проведе засідання, присвячене обговоренню «Екологічних аспектів видобутку сланцевого газу в Україні». Учасники: представники Міністерства екології та природних ресурсів України, всеукраїнських громадських екологічних організацій, фахівці в галузі надрокористування і представники організацій Сhevron і Shell, які виграли конкурс з видобутку сланцевого газу в Україні.

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