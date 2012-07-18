ТОП-10 (18 липня)

Україна розмістила п'ятирічні єврооблігації на 2 млрд дол. під 9,25%

Попит на євробонди України становив 5,8 млрд дол.

Азаров заявляє про зростання реального ВВП в Україні

Заявка України на закупівлю російського газу в 2013 році ще не погоджена – Макуха

Прибуток банківської системи за січень-червень склала 1,6 млрд грн

Держборг України у червні зменшився на 0,4% - до 60,03 млрд дол.

Кабмін не відмінятиме ПДВ на імпорт 1 млн тонн нафти для "Нафтогазу"

Готують пілотний проект з допуску українських компаній на російський фондовий ринок

Виробництво електроенергії в Україні у першому півріччі зросло на 3,6%

Зростання сільгоспвиробництва в Україні у першому півріччі прискорилося до 7,4%

***

Україна розмістила п'ятирічні єврооблігації на 2 млрд дол. під 9,25%

Україна розмістила п'ятирічні єврооблігації на 2 млрд дол. під 9,25%.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в Міністерстві фінансів України.

Деталі розміщення, за словами співбесідника агентства, будуть оприлюднені в прес-релізі відомства, який планується опублікувати найближчим часом.

У вівторок, 17 червня, джерело на фінансовому ринку повідомило УНІАН про те, що Україна проводить розміщення євробондів з вищезгаданими параметрами.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат з погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.

***

Попит на євробонди України становив 5,8 млрд дол.

Попит на євробонди, які уряд України розмістив 17 липня 2012 року, становив 5,8 млрд дол. при випуску 2 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

“Цей випуск єврооблігацій став найбільшим в історії України. Міністерство фінансів вдало використовувало динаміку, що склалася на ринках капіталу. Як результат, кінцевий обсяг заявок від 260 інвесторів становив 5,8 млрд дол. Розмір і якість книги заявок дозволили встановити прибутковість облігацій на рівні 9,25%, що значно нижче за орієнтири на рівні 9,75-9,5%. Більш як 75% позики було розміщено серед першокласних інвесторів із США, Великої Британії і континентальної Європи”, - зазначається у повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2012 р. Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з прибутковістю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення стали JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат з погашення держборгу у третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.

***

Азаров заявляє про зростання реального ВВП в Україні

Зростання реального ВВП в Україні за підсумками першого півріччя поточного року, за даними на середину липня, становило 2,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Реальний ВВП за перше півріччя становив 2,5%», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

***

Заявка України на закупівлю російського газу в 2013 році ще не погоджена – Макуха

Питання про заявку України на закупівлю російського газу в 2013 році знаходиться на стадії обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів заступник міністра палива і вугільної промисловості Володимир Макуха.

«Питання продовжує відпрацьовуватися. Тривають переговори, і саме це питання обговорювалося 12 липня (під час засідання міждержавної комісії під головуванням Президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна – УНІАН)», - сказав В.Макуха.

Він підкреслив, що до початку закупівель газу наступного року ще є час, і Україна зробить все необхідне для того, щоб питання було вирішене своєчасно.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко заявив журналістам, що Україна і Росія погодили заявку на закупівлю російського природного газу на 2013 рік.

У той же час, кажучи про обсяги закупівлі російського газу на 2013 рік, Ю.Бойко зазначив: «Я ось думаю, що ми купуватимемо ще менше (27 млрд куб. м газу, як про це заявлялося раніше – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Того ж дня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер сказав, що «Газпром» не бачить підстав для зниження ціни на газ і не погоджував з Україною зменшення обсягів його закупівлі на 2013 рік.

Пізніше, 13 липня, перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський спростував заяву Ю.Бойка про те, що Україна і Росія погодили заявку на закупівлю російського природного газу на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Уряд України не раз заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ цього року до не більше 27 млрд куб. м з майже 40 млрд куб. м у 2011 році.

Україна в січні-травні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 12,815 млрд куб. м, що на 48,8% менше показника перших п'яти місяців 2011 року.

У травні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. У квітні 2012 року обсяг імпорту склав 2,099 млрд куб. м.

Також Україна вже тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

***

Прибуток банківської системи за січень-червень склала 1,6 млрд грн

Прибуток банківської системи за січень-червень 2012 року склав 1,568 млрд грн, в порівнянні з 1,1 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків збільшилися на 5,8% - до 71,778 млрд грн, у тому числі процентний дохід склав 56,899 млрд грн, комісійний дохід – 9,845 млрд грн.

Витрати зросли на 1,9% і склали 70,22 млрд грн, в т.ч., процентні витрати – 31,582 млрд грн, загальні адміністративні витрати 17,629 млрд грн, відрахування в резерви – 11,563 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

***

Держборг України у червні зменшився на 0,4% - до 60,03 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 30 червня 2012 року становив 479 млрд 756 млн 617,55 тис. грн, або 60 млрд 025 млн 851,46 тис. дол., що на 0,4% менше показника на кінець травня 2012 року, і на 1,4% більше показника на кінець 2011 року.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 червня 2012 р. становив 275,98 млрд грн (57,53% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 34,53 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 203,76 млрд грн (42,47%), або 25,5 млрд дол.

Державний борг України на кінець червня 2012 р. склав 373,42 млрд грн (77,83%), або 46,72 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 181,7 млрд грн (37,87%), або 22,77 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 191,72 млрд грн (39,96%), або 23,99 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 106,34 млрд грн (22,17%), або 13,3 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 94,29 млрд грн (19,65%), або 11,8 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,51%), або 1,51 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, у червні 2012 р. сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 1,78 млрд грн у результаті погашення державного зовнішнього боргу перед російським ВТБ Банком».

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.

***

Кабмін не відмінятиме ПДВ на імпорт 1 млн тонн нафти для "Нафтогазу"

Кабінет міністрів не відмінятиме податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт 1 мільйона тонн нафти для НАК "Нафтогаз України" для подальшої переробки на вітчизняних нафтопереробних заводах (НПЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха.

"Там є зауваження Мінфіну і Мінекономіки, і ми вирішили, оскільки вони нас не підтримують, зняти це питання", - сказав В.Макуха.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що уряд обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості розглядало два варіанти стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів - шляхом зниження акцизних зборів і надання пільг з ПДВ на 1 млн тонн нафти "Нафтогазу України".

***

Готують пілотний проект з допуску українських компаній на російський фондовий ринок

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦБФР) разом з російським регулятором фондового ринку проведуть пілотний проект з допуску цінних паперів українських компаній на російський фондовий ринок.

Як сказано у повідомленні держкомісії, до такого рішення прийшли представники українського і російського регуляторів на зустрічі в Москві, яка відбулася цього тижня.

За словами члена НКЦПФР Олексія Петрашка, за результатами зустрічі сторони домовилися про можливість здійснення пілотного проекту з розміщення цінних паперів одного з українських емітентів як першого етапу створення умов для реалізації завдання зі створення кросс-лістингу між українським і російським фондовими ринками. О.Петрашко повідомив, що у рамках цього проекту планується відпрацювати можливість надання "молодим українським компаніям з невеликою капіталізацією проведення IPO на ринку інвестицій і інновацій Московської біржі і подальше створення такого ринку в Україні". "Сподіваємося, що усе це сприятиме розвитку вітчизняного ринку цінних паперів і його інтеграції з міжнародними фінансовими ринками", - сказав член комісії. "Співпраця з російськими колегами для нас особливо важлива, оскільки фондові ринки наших країн тісно інтегровані - багато провідних учасників фондового ринку України - це компанії, що мають безпосередній зв'язок з російським ринком цінних паперів, багато українських інвесторів вкладають в перспективні російські підприємства і навпаки", - додав він.

***

Виробництво електроенергії в Україні у першому півріччі зросло на 3,6%

Виробництво електроенергії в Україні в першому півріччі 2012 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 3,6% - до 100,1 млрд кВт/год, повідомила Державна служба статистики.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії знаходиться на рівні 45%, за шість місяців 2012 року збільшили виробництво електроенергії на 3,0% - до 45,3 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 5,1%, до 48,4 млрд кВт/год, а гідроелектростанції скоротили обсяг генерації на 6,5%, до 6,2 млрд кВт/год.

У червні загальний обсяг виробництва електроенергії в країні скоротився порівняно з попереднім місяцем на 0,3% - до 14,8 млрд кВт/год. При цьому, порівняно з червнем 2011 року, обсяг генерації минулого місяця зріс на 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до майже 200 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.

***

Зростання сільгоспвиробництва в Україні у першому півріччі прискорилося до 7,4%

Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками січня-червня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 7,4% (у I півріччі 2011 року проти I півріччя 2010 року - зростання 3,5%), повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За даними Держстату, зростання виробництва на сільгосппідприємствах у січні-червні ц.р. становило 11,8%, у домогосподарствах - 4,4%.

«Істотне зростання обсягів виробництва продукції рослинництва обумовлене більш раннім, ніж минулого року, початком жнив і прискореними темпами збирання зернових культур», - йдеться у повідомленні.

За даними Держстату, зростання обсягів виробництва продукції рослинництва у січні-червні 2012 року становило 54,8%.

Станом на 2 липня 2012 року, ранні зернові і зернобобові культури скошені і обмолочені на площі 1,35 млн га, що в 3,5 разу більше, ніж на початок липня 2011 року. Збір зерна проведено на 12,4% площ, посіяних під урожай поточного року (минулого року - на 3,2% таких площ). Середня врожайність ранніх зернових по країні становила 18,9 ц з 1 га проти торішніх 29,2 ц з 1 га (на 35,3% менше).

Також повідомляється, що в I півріччі ц.п. зростання обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 1,6%.

У структурі реалізації худоби і птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (окрім малих підприємств) частка птиці всіх видів становила 65,2% (з неї бройлерів - 94,3%) свиней - 24,9%, великої рогатої худоби - 9,7%.

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-червень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 43%, зокрема, продукції рослинництва - на 95%, продукції тваринництва - на 1%.

Крім того, повідомляється, що на 1 липня 2012 року сільськогосподарські підприємства (окрім малих) і підприємства, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, мали в наявності 9,8 млн тонн зерна (у 2,3 разу, ніж на 1 липня 2011 р.), зокрема, 5,4 млн тонн пшениці, 1,2 млн тонн ячменю, 2,7 млн тонн кукурудзи, 0,1 млн. тонн жита.

Довідка УНІАН. Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні в січні-травні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становило 1,5%.

У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком збільшилися на 17,5%. При цьому зростання виробництва продукції рослинництва у 2011 році становило 28,2%, тваринництва - 2,5%.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН