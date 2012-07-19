ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Глава Nestle: У зростанні цін на продукти винна «зелена» енергетика» пише: топ-менеджер компанії Nestle, одного з найбільших у світі виробників продуктів харчування, звинувачує біопаливо в зростанні цін на продукти харчування...

http://delo.ua/opinions/glava-nestle-v-roste-cen-na-produkty-vinovata-zelenaja-energet-181463/

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Також «Діло» у публікації «Як Євро-2012 вплинуло на будівельну галузь» пише: статистика визнала, що в країні залишилося лише одне діюче будівництво - донецький аеропорт...

http://delo.ua/business/kak-evro-2012-povlijal-na-stroitelnuju-otrasl-181452/

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«Діло» у публікації «Сьогодні парафують Угоду про асоціацію: залишилося звільнити Тимошенко» пише: 19 липня завершиться технічне парафування Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яке почалося 30 березня. Тепер угоду мають ратифікувати всі 27 держав-членів ЄС. Але цього не відбудеться, поки Тимошенко і Луценко знаходяться у в'язниці...

http://delo.ua/ukraine/segodnja-parafirujut-soglashenie-ob-associacii-ostalos-osvobodit-181453/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Червень став для банків першим збитковим місяцем», в якому пише: через п'ять місяців прибуткової роботи банківська система знову стала збитковою - в червні вона втратила 335 млн грн. Збитки банків були неминучі в умовах низької кредитної активності, доформування ними резервів і високої вартості коштів. Незважаючи на це, банкіри розраховують на отримання прибутку в II півріччі...

http://www.kommersant.ua/doc/1983425

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Микола Азаров легкий на підйом», в якому пише: прем'єр-міністр підбив підсумки роботи уряду в першому півріччі. Азаров підкреслив, що економіка країни знаходиться на підйомі, про що, за його словами, свідчить зростання ВВП на 2,5% з початку року. На думку експертів, оптимістичні прогнози Азарова - передвиборна стратегія Партії регіонів. Вони прогнозують, що з осені темпи зростання економіки підуть на спад, однак про це в уряді оголосять тільки після виборів...

http://www.kommersant.ua/doc/1982909

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Українців змушують платити за зняття депозитів» пише: за дострокового розірвання договору банки беруть комісію...

http://www.segodnya.ua/news/14412306.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Влада обіцяє втримати ціни на хліб» пише: у Кабміні розраховують на запаси зерна...

http://www.segodnya.ua/news/14412339.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Електрику віддали Ахметову, газ віддадуть Фірташу» пише: на початку року країна спостерігала за тим, як найбільш ласі "енергоактиви" України спливали в руки мільярдера Ріната Ахметова. Скоро ми станемо свідками створення нової імперії. На цей раз "газової" на чолі з мільярдером Дмитром Фірташем - в Україні стартувала друга хвиля приватизації обл- і міськгазів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/134258

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Уряд не готовий до запропонованої Мінфіном жорсткої економії» пише: пропозиція Мінфіну скоротити витрати на 2,2 трлн руб. протягом трьох років не знаходить підтримки в уряді. Він не хоче скорочувати чисельність армії і поліції та вимагає зростання соціальних витрат...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2299017/oborona_medvedeva

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Видання «Известия» в матеріалі «Краснодарський край втратив урожай томатів і зернових» пише: причиною неврожаю стала засуха. І зливи, що передували повені на Кубані, не змінили ситуацію...

http://izvestia.ru/news/530720

(УНІАН)