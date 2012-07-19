Могильов хоче «економічної самостійності» для Криму з «реальними повноваженнями»

Конституція Автономної Республіки Крим має бути наповнена реальними повноваженнями, аби вивести регіон на економічно самодостатній рівень, заявив голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Радміну АРК.

«Крим володіє потужним потенціалом. Я переконаний, що залишатися дотаційним регіоном і просити допомоги у Києва просто неприпустимо. Для реалізації цього потенціалу нам потрібні не декларативні, а реальні повноваження. Ключове завдання - досягти економічної самостійності», - сказав голова виконавчої влади Криму.

А.Могильов наголосив, що від того, як розвиватимуться регіони України і Крим, зокрема, залежить ситуація в країні в цілому. «Україна гідна бути високорозвинутою, благополучною державою і від того, як ми працюватимемо на місцях залежить ситуація в Україні. Сильні регіони - сильна країна», - сказав голова Ради міністрів.

При цьому А.Могильов відзначив, що Конституція АРК зразка 1998 року відповідає демократичним стандартам. «Але життя не стоїть на місці. основному закону Криму вже більш як 10 років, і нам є що вдосконалювати, - додав він. - На жаль, навіть за умови найпродуманішої і найпрогресивнішої Конституції, інколи повноваження залишаються лише на папері. Хочу наголосити, що норми Основного закону повинні дотримуватися неухильно».

А.Могильов висловив упевненість, що при підготовці законопроектів про внесення змін до Конституції України необхідно враховувати думку кримчан і особливий статус республіки. У зв'язку з цим ухвалено рішення створити в Криму робочу групу з розробки пропозицій і змін до Основного Закону України щодо повноважень Криму. «Це робота не одного дня. Робоча група детально проаналізує чинне законодавство і виробить конструктивні пропозиції. Наше завдання — винести на розгляд Конституційної Асамблеї те, якими ми бачимо відносини Криму з центральними органами влади. На жаль, сьогодні структура цих відносин розмита і це заважає ефективній взаємодії. Завдання - зробити систему управління логічнішою і зрозумілішою», - пояснив прем'єр Криму.

А.Могильов вважає, що за конструктивного підходу і тісної взаємодії з Конституційною Асамблеєю буде вироблено продумане рішення щодо повноважень республіки на благо Криму і держави загалом. «Моє глибоке переконання, що регіональна самостійність має проявлятися не в гучних заявах та ходінні «з простягнутою рукою», а в соціальній, економічній і політичній стабільності, в самодостатності кожного окремо взятого регіону в державі», - сказав кримський прем'єр.

Нагадаємо, напередодні газета «КоммерсантЪ» повідомила, що «керівництво Криму пропонує зрівняти в правах Конституцію Автономної Республіки Крим з Конституцією України і наділити Верховну раду автономії правом законодавчої ініціативи. Такі пропозиції робоча група, створена головою Радміну Криму А.Могильовим, планує впродовж двох місяців подати на розгляд Конституційної асамблеї при Президентові Вікторі Януковичу. В опозиції заявляють, що реалізація таких ініціатив означатиме "вихід Криму зі складу України».