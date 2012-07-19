Янукович доручив перевірити законність порушення справ проти LB.ua та ТВі

Президент України Віктор Янукович доручив генеральному прокуророві Віктору Пшонці і голові Державної податкової служби Олександру Клименку перевірити законність порушення кримінальних справ щодо інтернет-видання LB.ua і телеканалу ТВі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

В.Янукович висловив стурбованість останніми подіями довкола вітчизняних засобів масової інформації, у тому числі порушенням кримінальних справ щодо інтернет-видання LB.ua і телеканалу ТВі.

"Для демократичної держави критично важливо захистити свободу слова і не допустити тиску на ЗМІ", - заявив В.Янукович.

Глава держави зазначив, що перевірки ЗМІ в передвиборний період негативно впливають на політичну ситуацію в країні.

"Плюралізм думок у пресі - це гарантія демократичного волевиявлення на майбутніх виборах. Влада повинна зробити все для того, щоб захистити ЗМІ і права виборців", - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms- листування депутата на ресурсі LB.ua в листопаді 2011 року. У статті розміщені фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, справа якого за звинуваченням у побитті дівчини тоді розглядалася в суді.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua. Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу.

12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи щодо керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його в несплаті 3 млн грн до бюджету. М.Княжицький говорить, що суди у цій справі він вже виграв, і що він усі податки сплатив. Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще в квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.

Незалежна медіа-профспілка України і Національна спілка журналістів України оприлюднили заяву, в якій вимагають від Президента України Віктора Януковича як гаранта Конституції вжити усі заходи до того, щоб тиск на незалежні ЗМІ в Україні припинився.

НМПУ і НСЖУ вважають, що В.Янукович як глава держави повинен стати на захист LB.ua і ТВі. Інакше він особисто нестиме усю відповідальність за знищення незалежних ЗМІ в Україні, підкреслюється в заяві