Герега скерувала клопотання до ВР про призначення позачергових виборів мера Києва

Секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася у Верховну Раду з клопотанням про проведення позачергових виборів мера столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київради.

"19 липня 2012 року відповідно до частини 3 статті 42 Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" заступник міської голови - секретар Київради Галина Герега звернулася з клопотанням у Верховну Раду України щодо призначення позачергових виборів Київського міського голови", - сказано у повідомленні.

Г.Герега зазначила, що, звернувшись з клопотанням до парламенту, виконала вимоги закону і нагадала, що дату позачергових виборів призначає Верховна Рада України.

Як повідомлялося, питання про складання Леонідом Черновецьким повноважень міського голови був розглянуте на сесії Київської міської ради 12 липня.

Київрада взяла до відома факт дострокового припинення повноважень Київського міського голови Л.Черновецкого у зв'язку з його особистою заявою про складання повноважень мера.

Частиною 2 статті 42 Закони "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, повноваження міського голови виконує секретар міської ради.