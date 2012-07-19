Анонс на 20 липня

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Благодійність без політики: Європейський бізнес інвестує в українських дітей", за участю: Івана Мінтчева - регіонального менеджера компанії «Schwamborn» у Східній Європі та країнах СНД; Валерія Семенюка - директора «Світ Будівельної Техніки» (офіційний представник «Schwamborn» в Україні) Лілії Зарицької - заступника директора Київського Палацу дітей та юнацтва; Алли Шлапак - голови Постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики, лідера ОС «Соціальна справедливість». Учасники представлять результати благодійної акції, в рамках якої 17-18 липня 2012 року «Schwamborn» і «Світ Будівельної Техніки» провели оновлення застарілого покриття підлоги Київського Палацу дітей та юнацтва (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050-8000-167.

* Відбудеться Другий всеукраїнський з'їзд на тему: «Захист прав споживачів фінансових послуг». Організатори: громадські організації та Федерація споживачів фінансових послуг. Учасники: Юрій Полунєєв, народний депутат України, голова Федерації споживачів фінансових послуг; Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація», Борис Тимонькін, голова Ради Асоціації «Незалежна асоціація банків Україна», Олександр Ільчук, президент Асоціації колекторського бізнесу України.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Літо-2012: де, як і за скільки відпочивають українці». Учасники: віце-президент із виїзного туризму Асоціації лідерів туристичного бізнесу України Олександр Новиковський; заст. директора з туризму компанії «Пан Укрейн» Ольга Юденко.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться Інтернет-міст Київ-Рига на тему "Сходи в ЄС: які реформи наблизять Україну до об'єднаної Європи?" за участю екс-президента Латвії - Вайри Віке-Фрейберг. Під час заходу будуть обговорені проблемні питання у відносинах України та ЄС, а також вплив виборів і парламентської кризи на діалог офіційного Києва та Брюсселя. Учасники: Вайра Віке-Фрейберг - латвійський державний діяч, президент Латвії 1999-2007 рр.; Сергій Таран - директор Міжнародного інституту демократій, Олександр Сушко - науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт громадської ініціативи "Європа без бар'єрів", а також представники неурядових організацій та вчені. Захід проходить у рамках проекту «Мости реформ» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Організатор проекту - Міжнародний інститут демократій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050 800 01 67. Прес-конференція транслюватиметься в режимі On-line на сайті інформагентства УНІАН: http://press.unian.net/rus/abouttranslation/ Питання учасникам заходу Ви також можете задати на сторінці проекту в Фейсбуці - http://www.facebook.com/MostiReform

* Прес-конференція, присвячена результатам першого національного інтернет-дослідження на тему: «Крадіжки на роботі: що українці «виносять» і«приносять» в офіс. Опитування проводилося тижневиком «Коментарі», сайтом Сomments.ua та Міжнародним кадровим порталом HeadHunter Україна з 2 по 13 липня на сайті hh.ua Учасники: Марина Маковій - ген. директор Міжнародного кадрового порталу hh.ua, Вадим Денисенко - головний редактор тижневика «Коментарі», Юрій Кострикін - ген. директор компанії HR-Consulting; Тарас Полулях - партнер компанії «Астра бізнес консалтинг».

* Відбудеться урочисте засідання з нагоди Дня працівників торгівлі. Передбачені поздоровлення галузі представниками влади, церемонія нагородження працівників торгівлі почесними нагородами та цінними подарунками за їхні професійні досягнення. З вітальним словом звернеться міністр Міністерства економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко. Запрошені: голова ВР України В.Литвин, прем'єр-міністр України М.Азаров, віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики С.Тігіпко, представники ДПС України, Держмитслужби України, АМК, інші.

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