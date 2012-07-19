ТОП-10 (19 липня)

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 2%

Суд відмовився визнати Гостинний двір пам’яткою архітектури

«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» ОВДП на 1,8 млрд грн

ДТЕК уклав договір про постачання електроенергії до Росії

Аграрії трьох областей отримають 500 млн грн компенсації за загибель зернових

Fitch присвоїло євробондам України на 2 млрд дол. рейтинг «B»

СБ погіршив прогноз дефіциту держфінансів України у 2012 р. з 2,5% до 5% ВВП

Янукович доручив перевірити законність порушення справ проти LB.ua та ТВі

Азаров підтверджує, що Україна не буде вводити обмеження на експорт зерна

Текст угоди про ЗВТ між Україною та ЄС парафовано у Брюсселі

***

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 2%

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році з 2,5% до 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтковський на прес-конференції у четвер, 19 липня. (Попередній прогноз СБ було оприлюднено у грудні 2011 року).

"Ми переглядаємо наш прогноз з 2,5 до 2%", - сказав Р.Піонтковський.

Згідно з прогнозом, номінальний ВВП України поточного року становитиме 1,47 млрд грн, у 2013 р. – 1,65 млрд грн.

СБ прогнозує зростання ВВП України на 2013 і 2014 рр., відповідно, на рівні 3,5% (грудневий прогноз СБ - 4%) і 4% (4%).

Також зазначається, що Світовий банк знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

СБ прогнозує негативне сальдо рахунку поточних операцій України протягом найближчих трьох років. У відсотковому співвідношенні до ВВП у 2012 році дефіцит становитиме 6,9% (4,9%), у 2013 р. – 5,3% (4,2%), у 2014 р. – 5,5% (4,2%).

Як повідомляв УНІАН, 18 липня на засіданні Кабінету Міністрів прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що зростання ВВП в Україні за підсумками першого півріччя 2012 року, за даними на середину липня, становило 2,5%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

В Україні в червні 2012 року порівняно з травнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%.

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Fitch Ratings чекає, що зростання реального ВВП України сповільниться до 2,4% у 2012 р., однак відновиться до 3,5% у 2013 р.

За прогнозами Standard & Poor's, зростання ВВП України в 2012 році становитиме 3,5%, інфляція - 6%.

Moody's вважає, що зростання ВВП України становитиме у 2012 році близько 2,5-3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

***

Суд відмовився визнати Гостинний двір пам’яткою архітектури

Окружний адміністративний суд Києва відмовився забезпечити призупинення постанови Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам’яток архітектури та зупинити будівельні роботи на його території.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення під час попереднього судового засідання ухвалив суддя Віталій Амельохін, посилаючись на брак доказів, наданих одним з позивачів – громадським активістом Вадимом Тороповим.

Водночас суддя прийняв до розгляду експертну думку дійсного члена Українського національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької щодо цієї будівлі від представників іншого позивача – приватного виробничо-торговельного підприємства «Гостинний двір».

Проте В.Амельохін зазначив, що документ оформлений неналежним чином.

Як зазначила в коментарі журналістам адвокат, представник Гостинного двору Марина Соловйова, головною їхньою вимогою є повне скасування постанови Кабміну «як незаконної».

М.Соловйова повідомила, що відповідне клопотання вони планують заявити під час наступного судового засідання, з більшою кількістю доказів.

«Якщо розпочнеться вже розгляд по суті, ми будемо обмежені і не зможемо подати певні клопотання, які вважаємо на процесі обов’язковими», - наголосила вона і додала, що хоче запросити до участі у розгляді справи саму О.Пламеницьку.

На переконання М.Соловйової, ця експертна думка є єдиним документом, який може вплинути на рішення суду.

Водночас вона зауважила, що подібні судові справи мають розглядатися колегіально, тоді як дану слухає лише один суддя.

Водночас М.Амельохін оголосив ухвалу суду закінчити підготовче провадження та призначити справу до подальшого судового розгляду на 22 серпня.

Як повідомлялося, Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований в 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у будівлі Гостинного двору розміщені магазини, а також Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Заболотного.

У зв`язку з активними діями забудовника Гостинний двір перебуває під постійним наглядом активістів, які виступають проти реконструкції споруди, і постійно чергують на його території. 20 травня вони оголосили про створення Гостинної Республіки на території Гостинного двору - території громадського вільного культурно-освітнього некомерційного простору.

***

«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» ОВДП на 1,8 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує здійснити дві закупівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у АТ «Дельта Банк» на суму 609,934 млн грн і 1 млрд 234,424 млн грн кожна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 17 липня «Дельта Банк» був визнаний переможцем процедур закупівель.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року.

На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистий прибуток АТ «Дельта Банк» в 2011 році збільшилася у 31 раз, у порівнянні з показником 2010 року, до 469,338 млн грн.

***

ДТЕК уклав договір про постачання електроенергії до Росії

ДТЕК уклав рамковий договір з російською групою «ІНТЕР РАО ЄЕС» на постачання електроенергії до Російської Федерації, повідомили УНІАН у ДТЕК.

Підписаний договір передбачає початок транскордонних поставок електроенергії ДТЕК компанії ВАТ «ІНТЕР РАО ЄЕС» (Російська Федерація). Поставки будуть здійснюватися міждержавними лініями електропередач між ОЕС України і ЄЕС Росії з оптимальним технічним завантаженням електростанцій в обох країнах.

«Ми раді можливості почати роботу з лідером російського енергетичного ринку, компанією «ІНТЕР РАО ЄЕС». Це принципово новий якісний рівень співпраці між нашими компаніями... вперше за довгі роки наша країна поставляє електроенергію всім сусіднім державам, з якими є така технічна можливість. Збільшення обсягів експорту української електроенергії відкриває широкі перспективи для розвитку підприємств генерації, а також вугільної галузі України», - зазначив директор з комерційної діяльності ДТЕК Андрій Фаворов.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

Сегмент генерації представлений ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ПАТ «ДТЕК Крименерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії. До складу ДТЕК входить ПАТ «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

Група «ІНТЕР РАО ЄЕС» - диверсифікований енергетичний холдинг, присутній в різних сегментах електроенергетичної галузі в Росії та за кордоном. Встановлена потужність електростанцій, що входять до складу Групи «ІНТЕР РАО ЄЕС» і перебувають під її управлінням, становить близько 28 000 МВт.

***

Аграрії трьох областей отримають 500 млн грн компенсації за загибель зернових

Аграрії трьох південних областей – Дніпропетровської, Херсонської і Автономної Республіки Крим - одержать компенсацію обсягом 500 млн грн за озимі посіви, які загинули навесні нинішнього року

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив журналістів сьогодні під час робочого візиту прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Херсонської області.

«Прем'єр-міністр дав доручення, і найближчим часом аграрії Дніпропетровської, Херсонської областей і АР Крим одержать компенсації обсягом 500 млн грн за 200 тис. га озимих посівів, які загинули навесні і які буквально довелося переорати. Кабінет міністрів України виділить ці гроші найближчим часом», - повідомив міністр.

Також М.Присяжнюк відзначив, що виділення цих компенсацій передбачає збереження посівів, що загинули, у вигляді пари, що дозволить зберегти вологу у ґрунті і одержати хорошу врожайність наступного року.

Нагадаємо, раніше уряд України виділив 300 млн грн на компенсацію сільгоспвиробникам витрат на пересівання озимих зернових культур, які загинули через несприятливі погодні умови взимку.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, аграріям необхідно було пересіяти 3 млн га озимих зернових культур. Найбільше постраждали південь і схід України – Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська і Харківська області.

Збитки аграріїв від загибелі озимих культур експерти оцінюють у 4 млрд грн.

***

Fitch присвоїло євробондам України на 2 млрд дол. рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 2 млрд дол. з погашенням 24 липня 2017 р. рейтинг " B".

Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказується, що рейтинг облігацій є на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній валюті, який має " стабільний" прогноз.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 млрд дол. з доходністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital. Попит на євробонди України склав 5,8 млрд дол. При цьому підсумкова доходність облігацій на рівні 9,25%, що є значно нижче від вихідних орієнтирів на рівні 9,75-9,5%.

Раніше, 13 липня, Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у вказаний період планують здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Об'єм виплат по погашенню держборгу в третьому кварталі складе 17,6 млрд грн.

***

СБ погіршив прогноз дефіциту держфінансів України у 2012 р. з 2,5% до 5% ВВП

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз дефіциту державних фінансів України (з урахуванням НАК "Нафтогаз України") за підсумками 2012 року з 2,5% (грудневий прогноз СБ) до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в економічному огляді СБ для України, оприлюдненому на прес-конференції у четвер.

У огляді вказується, що тоді як експорт України, за прогнозами СБ, залишиться слабким в другій половині 2012 року, економічне зростання підтримуватиметься за рахунок "фіскального стимулу" об'ємом більше 2% ВВП, який передбачений змінами до Держбюджету.

"Збільшення пенсій, зарплат і соціальних програм на тлі низької інфляції призведе до зростання споживчих витрат. Одночасно з підтримкою економічного зростання ця політика, як очікується, призведе до розширення загального фіскального дефіциту (включаючи НАК "Нафтогаз України") до 5% ВВП у 2012 році", - говорять у Світовому банку.

При цьому зазначають, що, незважаючи на поліпшення показника доходів, відсутність коригування структурного дефіциту НАК "Нафтогаз України" і недавнє збільшення витрат зберігають загальну фіскальну ситуацію напруженою.

"Уряд утримував дефіцит державного бюджету на низькому рівні з початку року. Уряд розраховував на внутрішнє фінансування (у тому числі в іноземній валюті і з валютною прив'язкою), тоді як зовнішнє фінансування було недостатнім і дорогим. У той же час високі ціни на імпортний газ у поєднанні з незмінними тарифами для непромислових секторів привели до розширення операційного дефіциту " Нафтогазу", - зазначають у Світовому банку. - Починаючи з травня реалізація "соціальних ініціатив Президента Януковича" збільшила бюджетні витрати, що призводить до більш високого дефіциту цього року".

Варто також сказати, що СБ прогнозує зниження дефіциту держфінансів України у 2013 році до 3% ВВП, у 2014 р. - 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 2,5% до 2%.

У той же час СБ прогнозує прискорення зростання ВВП України у 2013 і 2014 рр. відповідно до 3,5% (грудневий прогноз СБ - 4%) і 4% (4%).

Також СБ понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

***

Янукович доручив перевірити законність порушення справ проти LB.ua та ТВі

Президент України Віктор Янукович доручив генеральному прокуророві Віктору Пшонці і голові Державної податкової служби Олександру Клименку перевірити законність порушення кримінальних справ щодо інтернет-видання LB.ua і телеканалу ТВі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

В.Янукович висловив стурбованість останніми подіями довкола вітчизняних засобів масової інформації, у тому числі порушенням кримінальних справ щодо інтернет-видання LB.ua і телеканалу ТВі.

"Для демократичної держави критично важливо захистити свободу слова і не допустити тиску на ЗМІ", - заявив В.Янукович.

Глава держави зазначив, що перевірки ЗМІ в передвиборний період негативно впливають на політичну ситуацію в країні.

"Плюралізм думок у пресі - це гарантія демократичного волевиявлення на майбутніх виборах. Влада повинна зробити все для того, щоб захистити ЗМІ і права виборців", - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms- листування депутата на ресурсі LB.ua в листопаді 2011 року. У статті розміщені фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, справа якого за звинуваченням у побитті дівчини тоді розглядалася в суді.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua. Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу.

12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи щодо керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його в несплаті 3 млн грн до бюджету. М.Княжицький говорить, що суди у цій справі він вже виграв, і що він усі податки сплатив. Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще в квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.

Незалежна медіа-профспілка України і Національна спілка журналістів України оприлюднили заяву, в якій вимагають від Президента України Віктора Януковича як гаранта Конституції вжити усі заходи до того, щоб тиск на незалежні ЗМІ в Україні припинився.

НМПУ і НСЖУ вважають, що В.Янукович як глава держави повинен стати на захист LB.ua і ТВі. Інакше він особисто нестиме усю відповідальність за знищення незалежних ЗМІ в Україні, підкреслюється в заяві.

***

Азаров підтверджує, що Україна не буде вводити обмеження на експорт зерна

Прем'єр-міністр України Микола Азаров підтверджує, що Україна в поточному році не вводитиме обмеження на експорт зерна, і радить експортерам продавати зерно, коли ціна на нього буде оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

"Ще раз підкреслюю: ніяких обмежень на вивезення зерна уряд не вводитиме. А наша порада селянам і експортерам - уважно стежити за ціновою ситуацією на ринку і продавати зерно тоді, коли ціна буде оптимальною", - сказав М.Азаров.

Він також зазначив, що у світі складається не зовсім сприятлива ситуація із зерном через несприятливі погодні умови в країнах, які є його великими експортерами.

"У світі складається не зовсім сприятлива ситуація. Ви знаєте, вразила посуха, і дуже серйозно, США, в Росії є проблеми з урожаєм, в Казахстані є проблеми з урожаєм, і останнім часом збільшилася ціна на продовольчу пшеницю - майже на 100 дол"., - сказав прем’єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на підвищення цін, в Україні ціни на зерно залишаться стабільними, зокрема завдяки тому, що країна має в розпорядженні достатні запаси зернових культур.

За словами М.Азарова, урожай поточного року порівняно з показником останніх 10 років, буде на середньому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в ході зустрічі з представниками громадських об'єднань і організацій, які працюють в аграрній сфері, М. Азаров заявив, що в Україні в поточному маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013 р.) не планується вводити обмеження на експорт зерна.

Міністерство аграрної політики і продовольства знизило прогноз експорту зерна з України у 2012-2013 маркетинговому році до 20 млн тонн проти раніше очікуваних 23 млн тонн.

При цьому Мінагропрод прогнозує в поточному році урожай зернових і зернобобових на рівні 47,2 млн тонн, що на 17% менше від урожаю 2011 р. Проте, на думку експертів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), через несприятливі погодні умови урожай може скоротитися до 40 млн тонн.

***

Текст угоди про ЗВТ між Україною та ЄС парафовано у Брюсселі

Сьогодні у Брюсселі представниками України і Європейської комісії було парафовано текст угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, яка є невід'ємною частиною угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Про це УНІАН повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко.

Він уточнив, що еталонну англійську версію тексту угоди було парафовано сьогодні в районі 19.00 за київським часом.

«Еталонну англійську версію сьогодні було парафовано. Далі йтиме технічна робота з перекладу її українською мовою й мовами країн Євросоюзу», - сказав П.Порошенко

Він висловив надію, що український варіант угоди буде готовий найближчим часом і переданий на ознайомлення до Верховної Ради та уряд.

«Думаю, що найближчим часом ми зможемо передати текст угоди для ознайомлення зацікавленим сторонам. Поки це буде парламент і уряд. А вже починаючи з вересня ми зробимо все, щоб ця угода стала публічною», - сказав міністр.

Він також висловив задоволення, що в результаті спільної роботи з європейською стороною документ вдалося парафувати раніше очікуваних термінів.

«Я вітаю успіх нашої команди, тому що на початку планувалося, що цей технічний процес йтиме довго й завершиться до кінця року. Потім передбачалося, що процес завершиться у вересні-жовтні після відпустки (європейських чиновників – УНІАН). І лише наша чітка організована робота, зокрема нашого міністерства, МЗС і місії в Брюсселі, дозволила прискорити результат», - сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, що на даний момент парафовано повний текст угоди про асоціацію, включаючи угоду про зону вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, під час 15-го саміту Україна-ЄС, який відбувся в грудні 2011 року, лідери України та Європейського Союзу оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, метою якої є перехід до політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

30 березня ц.р. голови делегацій України та Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, що включає поглиблену й всеосяжну зону вільної торгівлі.

При цьому зазначалося, що окремі моменти Угоди в частині створення ЗВТ ще уточнюватимуться та юридично узгоджуватимуться впродовж декількох місяців.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори щодо якої сторони почали в 2007 році.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН