Генпрокуратура змінила обвинувачення Луценку

Генеральна прокуратура України змінила екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку обвинувачення за епізодом про стеження на більш м’яке.

Як передає кореспондент УНІАН, обвинувачення передбачає більш м’яке покарання за підписання документа про продовження оперативних заходів відносно водія екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Ю.Луценку змінено обвинувачення із зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Про це сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва заявив представник державного обвинувачення Дмитро Лобань.

Необхідність зміни обвинувачення він пояснив тим, що в ході судового слідства було встановлено, що Ю.Луценко не мав злого умислу порушити права водія В.Сацюка Валентина Давиденка, оскільки не знав, що його заступник Петро Коляда закрив оперативне провадження. Як міністр внутрішніх справ Ю.Луценко мав перевірити це, але не зробив цього, і, на думку прокуратури, це є проявом службової недбалості, сказав Д.Лобань.