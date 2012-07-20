ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "НКЦПФР: "Бюджет регулятора США наповнюють учасники ринку. Нам варто перейняти цю систему фінансування" пише: член Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку Анатолій Амелін, порівнюючи принципи регулювання українського і американського ринку цінних паперів, розповів, що варто було б запозичити українському фондовому ринку у американських колег…

http://delo.ua/finance/nkcbfr-bjudzhet-reguljatora-ssha-napolnjajut-uchastniki-rynka-nam-st-181547/

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Також "Дєло" у публікації "Усе на продаж: ціни на сільгосппродукцію виросли до історично рекордних" пише: у світі склалася нарешті ідеальна ситуація для українських сільгоспвиробників - історично рекордні ціни при історично рекордних запасах не розпроданого українського зерна…

http://delo.ua/business/vse-na-prodazhu-ceny-na-selhozprodukciju-vyrosli-do-istoricheski-181542/

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"Дєло" в публікації "Скільки коштує передвиборна реклама" пише: ціна на зовнішню рекламу на час виборів підніматися не буде, оскільки вже є на досить високому рівні - зараз вона складає в середньому 4 тис. грн на місяць за один щит у Києві…

http://delo.ua/ukraine/skolko-stoit-predvybornaja-reklama-181509/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Приємна асоціація", у якому пише: Україна завершила технічну частину роботи над договором про асоціацію з ЄС. Учора був парафований економічний розділ документу, що дозволяє вже через декілька місяців винести його на підписання. Теоретично економічна частина документу може бути ратифікована окремо від політичної. Але в Єврокомісії такий сприятливий для України сценарій не підтримують. В українському МЗС сподіваються, що політичні перешкоди для цього будуть усунені після парламентських виборів…

http://www.kommersant.ua/doc/1983923

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Струм потече по старому руслу", у якому пише: Україна поновлює експорт електроенергії у Росію. Рамковий договір на постачання з ДТЕК підписала російська група "Інтер РАТ ЄЕС". Переговори про експорт в Росію безуспішно велися між країнами ще з 1999 року, але увінчатися успіхом вони змогли лише після лібералізації російського ринку. Тепер щорічний об'єм продажів української електроенергії в РФ може досягати $50-70 млн на рік…

http://www.kommersant.ua/doc/1983997

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Газета "Сьогодні" у матеріалі "Китай дає Україні дешеві кредити - як результат можемо отримати образу Росії" пише: КНР погодилася виділити нам понад 6,5 млрд дол. Експерти вважають, що це чиста економіка, а не бажання насолити Москві…

http://www.segodnya.ua/news/14412648.html

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Також "Сьогодні" у публікації "Якими будуть дешеві квартири від Колєснікова" пише: ціна "квадрата" складе не більше 6 тис. грн, а комунальні платежі на місяць - 300-400 грн…

http://www.segodnya.ua/news/14412618.html

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Сайт "Уніан-економіка" в матеріалі "До чого приведе введення 3% податку на продаж валюти" пише: валютні спекулянти за такої системи оподаткування згортають свою діяльність. При цьому банкам буде вигідно понизити ставки за валютними депозитами. А різниця між ціною купівлі і продажу валюти виросте. Тому мода на "зелений" і євро як на об'єкт інвестування зійде нанівець…

http://economics.unian.net/rus/detail/134346

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Російські ЗМІ

"Ізвєстія" у публікації "Мінекономрозвитку змусить побігати Міллера і Сечина" пише: нові правила зобов'яжуть безпосереднє керівництво держкомпаній займатися закупівлями - схоже, топ-менеджерам доведеться стояти в черзі за ЕЦБ і користуватися сайтом держпослуг…

http://izvestia.ru/news/530853

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Видання "Ізвєстія" в матеріалі "Росіянам дозволять короткоствольну зброю" пише: віце-спікер Ради Федерації представить президентові законопроект, згідно з яким бойові пістолети можна буде використати з метою самооборони без кримінальних наслідків…

http://izvestia.ru/news/530859

(УНІАН)