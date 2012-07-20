Путін підтримав головування Білорусі у СНД наступного року

Мінськ. Президент Російської Федерації Володимир Путін підтримав головування Білорусі в СНД наступного року.

19 липня В.Путин прийняв у Кремлі голову Виконавчого комітету - виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, повідомили УНІАН в прес-службі Виконкому СНД.

В ході бесіди були обговорені актуальні питання інтеграційної взаємодії у рамках СНД.

"Поглиблення інтеграційних процесів на просторі СНД є пріоритетним напрямом зовнішньої політики Росії, а тому чинні на пострадянському просторі інтеграційні об'єднання будуть і далі отримувати всебічну підтримку російського керівництва", - підкреслив В.Путін.

С.Лебедев проінформував Президента РФ про діяльність Виконкому СНД, зокрема про підготовку майбутніх осінніх засідань Ради глав урядів і Ради глав держав Співдружності.

Одним з пунктів порядку денного засідання Ради глав держав буде питання про головування в СНД у 2013 році.

В.Путін підтримав пропозицію Виконкому СНД передати в порядку ротації головування в Співдружності у 2013 році Республіці Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, перед початком неформального саміту глав держав СНД 15 травня в Москві Президент України Віктор Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік у зв'язку з тим, що у 2013 році Україна головує в ОБСЄ.

18 липня Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність білоруської сторони узяти на себе функції головування в СНД.