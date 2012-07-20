Порошенко: угода про Асоціацію з ЄС може бути підписана наприкінці 2012 - початку 2013 р.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко вважає, що угода про Асоціацію між Україною і ЄС може бути підписана наприкінці 2012 - на початку 2013 року за наявності політичної волі для такого кроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Це можна зробити наприкінці 2012 – на початку 2013 року. Але має бути одна умова – політична воля», - сказав П.Порошенко.

При цьому П.Порошенко підкреслив, що Україна спроможна виконати всі вимоги та обіцянки, взяті в процесі підготовки угоди про Асоціацію.

«Я – єврооптиміст, і я упевнений, що Україна на сьогодні спроможна виконати всі без винятку умови і зобов'язання, які вона взяла на себе при розробці і узгодженні угоди про Асоціацію. Йдеться про гармонізацію законодавства, гармонізацію рівня стандартів і про створення відповідних позицій інвестиційного клімату та відповідних стандартів демократії. Сьогодні це потрібно європейцям? Ні, це потрібно українцям. І якщо сьогодні все суспільство засукає рукави і працюватиме в цьому напрямку, я упевнений, що це можна буде зробити за досить короткий проміжок часу», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ц.р. в Брюсселі представниками України і Європейської комісії був парафований текст угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, що є невід'ємною частиною угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

20 липня президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і Високий представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Кетрін Ештон підкреслили, що ключ до руху вперед у відносинах Україна-ЄС знаходиться в Києві, а не в Брюсселі.

"Перспективи відносин ЄС-Україна могли б бути дуже добрими. Але, на жаль, ми зараз переживаємо дуже складний момент, і ключ до руху вперед в наших відносинах знаходиться в Києві, не в Брюсселі. Наша пропозиція - на столі, що видно з парафування Угоди про асоціацію. Але фундаменту цінностей, необхідного для політичної асоціації, немає. Саме Україна має продемонструвати політичну волю, здійснивши чіткі і конкретні кроки, щоб переламати негативні тенденції, які ми спостерігаємо з 2010 року", - сказали Ж.Баррозу і К.Ештон.

Ж.Баррозу і К.Ештон вкотре висловили занепокоєння щодо незалежності судочинства після судової реформи 2010 року, скасування конституційної реформи 2004 року, а також вибірковим застосуванням правосуддя до політичних опонентів.

"Будемо відверті - підписання і ратифікація Угоди про асоціацію і ЗВТ будуть неможливими, якщо Україна терміново не зверне увагу на таке різке погіршення демократії і верховенства права. Поки що це стосується випадків вибіркового правосуддя і політично мотивованих переслідувань. Необхідно знайти рішення, які дозволили б пані Тимошенко, пану Луценку та іншим вийти на свободу і брати повноцінну участь у політичному житті. Те ж стосується важливості проведення в Україні парламентських виборів цією осені згідно з міжнародним і європейським стандартам демократичних виборів. Намір України запросити повноцінну місію міжнародних спостерігачів за виборами під керівництвом ОБСЄ-БДІПЛ дуже вітається", - підкреслили керівники ЄС.